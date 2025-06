Auf dem Zwergensteinpfad unterwegs: Märchenhaft wandern im Wendland

Mit einer feierlichen Einweihung durch die Kinder der 3. Klasse der Grundschule Schnega wurde kürzlich der neue Zwergensteinpfad in der Urlaubsregion Wendland.Elbe eröffnet. Der liebevoll gestaltete Themenweg führt auf gut 2 Kilometern Länge durch das idyllische Naturschutzgebiet Schnegaer Mühlenbachtal im Osten Niedersachsens und verbindet Sagenwelt, Kunst und Naturerlebnis für Groß und Klein auf besondere Weise.

Die einzelnen Stationen des Themenweges erzählen die fantasievolle Geschichte des Bilderbuchs "Der Zwergenstein" von Susanne Laschütza nach. Neben Originalzeichnungen aus dem Buch finden sich am Wegesrand Tafeln mit spannenden Einblicken in die umliegende Natur - etwa zu regionalen Pflanzen, Fledermäusen, alten Mühlen oder Getreidesorten. Über QR-Codes lassen sich online vertiefende Inhalte abrufen.

Start- und Endpunkt ist die Proitzer Mühle. Der Pfad führt zunächst durch Felder, dann in einen ruhigen Wald. Auf einem kleinen Hügel liegt der geheimnisvolle Zwergenstein umgeben von alten Bäumen, ein wunderbarer Platz zum Verweilen und für ein Picknick. Ein besonderes Highlight folgt in Kürze: Einer der bekannten Hitzacker-Zwerge wird sich schon bald am Zwergenstein verstecken. Wer genau hinschaut, kann ihn entdecken...

Der Zwergensteinpfad lädt also Familien, Schulklassen und kleine Entdeckerinnen und Entdecker auf eine sagenhafte Wanderung im Wendland ein. Die Route lässt sich im Tourenportal der Urlaubsregion und des Naturparks Wendland.Elbe unter touren.wendland-elbe.de abrufen und ist in allen gängigen Wander-Apps verfügbar. Sie ergänzt die vielen bekannten Wander-, Rad- und Reitrouten durch das Wendland um ein neues Thema für Familien mit kleinen Kindern.

Quelle: Urlaubsregion Wendland.Elbe (ots)