Channel Aid präsentiert Show 2 mit Samy Deluxe - Hamburg feiert Musik und Engagement

Nach der erfolgreichen Ankündigung der ersten Channel Aid Shows am 21. Oktober mit Rea Garvey Orchestrated und am 23. Oktober mit Montez Orchestrated, wird nun die zweite Show am 22. Oktober von einer der größten Legenden der Hamburger Musikszene gespielt: Samy Deluxe.

Die Veranstaltung findet im Deutschen Schauspielhaus statt - ein Stück Hamburg, für Hamburg und natürlich für alle Musikfans. Nach dem Abschied aus der Elbphilharmonie war es für Channel Aid von Beginn an wichtig, die Verbindung zu ihrer Heimatstadt zu feiern. Die Show soll nicht nur musikalisch begeistern, sondern auch Hamburgs kulturelles Herz erlebbar machen.

Samy Deluxe, der im vergangenen Jahr mit seiner in Deutschland sehr erfolgreichen Ensemble Tour durch Deutschland tourte, bringt nun das große Finale in die Hansestadt und nach Hause. Für diese besondere Show wird aus dem Ensemble das 65-köpfige Lufthansa Orchester unter der Leitung von Steven Lloyd-Gonzalez. Die Ensemble-Arrangements von Miki Kekenj wurden für die Show von Steven Lloyd-Gonzalez für das große Orchester orchestriert.

Das Ergebnis: eine Performance, die Samy Deluxe in dieser Form noch nie gezeigt hat - verbunden mit zahlreichen Überraschungen für das Publikum.

Die Show ist stark limitiert. Tickets sind erhältlich von 59 EUR bis 179 EUR plus VIP-Option inklusive Speisen & Getränke sowie Red Carpet Experience.

Seit 2018 verbindet Channel Aid und Samy Deluxe eine enge Partnerschaft. So hat der Künstler aus seinem MTV Unplugged Album Content für die digitalen Plattformen von Channel Aid gesponsert und die Einnahmen gespendet. Gemeinsam wurden in der Vergangenheit auch erfolgreich Mittel für Samy´s Verein "Salut Deluxe" (ehem. Deluxe Kids) gesammelt.

"Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Diese Show war seit langem ein großer Traum von uns allen und wird Hamburgs Musikfans ein unvergessliches Erlebnis bieten", so Channel Aid.

Ticket-Informationen:

- Pre-Sale: Ab Mittwoch, 27. August, ab 10:00 Uhr auf priceless.com/channelaid

- On-Sale: Ab Freitag, 29. August, ab 10:00 Uhr exklusiv bei Eventim

- Ticketpreise: ab 59 EUR bis 179 EUR + stark limitierte VIP-Option.

Quelle: FABS Foundation (ots)