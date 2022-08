Romantischer Pärchenurlaub zu zweit in Hessen

Die Möglichkeiten, einen romantischen Pärchenurlaub in Hessen zu verleben, sind vielfältig. Eine besondere Wahl ist der Kurzurlaub in den Oberwald Chalets in Schotten, die am Fuße des Vogelsbergs liegen. Hier erwartet die Besucher*innen nicht nur eine traumhafte Landschaft mit vielen Seen und Bergen, sondern auch eine außergewöhnliche Unterkunft. Die vier urig-romantischen Chalets in Schotten machen eine Auszeit zu zweit zu einem Highlight.

Denn Stress und Alltagstrott können eine Beziehung strapazieren. Ein Pärchenurlaub mit neuen Eindrücken und der schönen Umgebung rund um Schotten bringt frischen Wind in die Beziehung. Dafür sind die Vier-Sterne-Oberwald-Chalets in Hessen wie gemacht. Nachhaltig aus naturbelassenem Holz gebaut und mit allem ausgestattet, was das Herz begehrt, lädt die gemütliche Innenausstattung zum Länger-Verweilen ein. Zur Einrichtung gehören eine vollständige Küche, ein Bad mit großzügiger, bodentiefer Glas-Regendusche, ein kuscheliges Wohn-Esszimmer und die hochwertig ausgestatteten Schlafbereiche. Um den Hunger zu stillen, kann in den umliegenden Märkten eingekauft, eins der zahlreichen Restaurants in der Umgebung besucht oder auch der Lieferdienst der Restaurants genutzt werden. Die Speisekarte finden die Gäste im Oberwald Chalet. Je nachdem, was im Pärchenurlaub geplant ist, kann der Tag so komplett individuell und auch ohne Einkaufen oder Kochen gestaltet werden. Für die romantische Tagesgestaltung bieten sich rund um die Oberwald Chalets zahlreiche Möglichkeiten. In unmittelbarer Nähe zur Unterkunft befindet sich der Erlebnisberg Hoherodskopf mit Kletterwald, Sommerrodelbahn, Minigolfplatz oder dem Baumkronenpfad. Doch auch für romantische Fahrradtouren ist der große Naturpark Vulkanregion Vogelsberg im Herzen Hessens bestens geeignet. In seiner Ruhe und Landschaft, die auch zum Wandern einlädt, können Pärchen ihre kostbare Freizeit außerhalb der Unterkunft in Schotten liebevoll miteinander verbringen. Für kulinarische Höhepunkte sorgt die Taufsteinhütte in 720 Metern Höhe. In stilvollem, gemütlichem Ambiente mit offenem Kamin können Pärchen in ihrem Urlaub hier ein Candle-Light-Dinner genießen. Die Besitzer der Oberwald Chalets holen ihre Gäste abends dann auch gern ab, damit sie wohlbehalten in ihrer Unterkunft ankommen. Alternativ zum gemeinsamen Abendessen "fast über den Wolken" kann in den Oberwald Chalets der Abend als Pärchen auch in einer der beiden Saunen verbracht werden. Für Entspannung zwischen den Saunagängen sorgen ein Ruheraum mit Decken zum Einkuscheln und die Terrassen mit herrlichem Ausblick. Natürlich steht in der bestens ausgestatteten Unterkunft alles für die Saunagänge bereit. Mit einem Glas Wein aus dem bereitstehenden Kühlschrank der Oberwald Chalets sollte das Ambiente für die richtige Atmosphäre sorgen, um die Seele baumeln zu lassen und den romantische Pärchenurlaub zu genießen. Dafür sorgen auch die verschiedenen Services der Familie Adolph, die jederzeit bereit ist, beim Einkaufen oder anderen Wünschen zu helfen. So erwarten die Gäste morgens am Vogelsberg beispielsweise frische Brötchen an der Chalet Tür, um mit einem schönen Frühstück in einen neuen gemeinsamen Tag zu starten. Mehr Informationen unter: www.oberwald-chalets.de Quelle: Oberwald Chalets (ots)