Inlandstourismus im Februar 2018: 6 % mehr Übernachtungen als im Februar 2017

Im Februar 2018 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 27,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war dies ein Plus von 6 % gegenüber Februar 2017.

Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg um 2 % auf 5,3 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland erhöhte sich um 7 % auf 22,1 Millionen. Im Zeitraum Januar bis Februar 2018 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6 % auf 52,9 Millionen. Davon entfielen 10,3 Millionen Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland (+ 5 %) und 42,6 Millionen auf inländische Gäste (+ 6 %). Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)