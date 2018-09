Bestes Ballonfahrer-Wetter zum Auftakt 28. Warsteiner Internationale Montgolfiade mit erstem Massenstart und Night-Glow eröffnet

Am frühen Abend hatte das Warten bei der 28. Warsteiner Internationalen Montgolfiade ein Ende: 112 Ballone tauchten den Warsteiner Himmel in ein buntes Farbenmeer. Die Fahrt ging über den Arnsberg Wald. Zum Night-Glow rüsteten 21 Ballone auf. Darunter gab es erstmals die Eule "Owlbert Eyenstein", das Teehaus und die Weltraumkapsel "Vostok I" zu bestaunen.

Das Wetter hätte passend zum Auftakt der 28. Auflage der Warsteiner Internationalen Montgolfiade nicht besser sein können. Für alle Ballonsport Begeisterten begann heute bei Sonnenschein und nur leicht bewölktem Himmel die schönste Zeit des Jahres. Nach herzlicher Begrüßung eröffnete Catharina Cramer gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Thomas Schöne die diesjährige Ballonfiesta in der Wästerstadt mit dem Startschuss für den ersten Massenstart. Traditionsgemäß stieg der Ballon mit der Kennung D-OZAC in Gedenken an Albert Cramer, dem verstorbenen Brauereiinhaber und Begründer der Warsteiner Internationalen Montgolfiade, um 19:00 Uhr als erster in den Abendhimmel auf.

Insgesamt 112 Ballone rüsteten zum Start auf. Mit der Katze, der Sonderform des Piloten Leo Ersfeld, der Matroschka von Ludmila Samborskaja und dem Federball vom Schweizer Roman Müller kamen die Liebhaber der Special-Shape-Ballonhüllen am ersten Montgolfiade-Tag bereits voll auf ihre Kosten. Um 22.00 Uhr sorgte der erste Night-Glow dieser WIM für das nächste Highlight. 21 Körbe sorgten mit ihren bunten Hüllen für Strahlen in den Augen von Groß und Klein. Unter anderem rüsteten "Owlbert Eyenstein", die Sonderform des Amerikaners Gary Kaye Moore und der "Federball" von Roman Müller auf beiden Startfeldern auf. Zu Liedern wie "Knocking on heaven´s door" und "Flieger" von Helene Fischer gaben die Ballöner mit Ihrer Choreograhie ihr Bestes und sorgten für Romantik und Geschunkel bei den rund 12 000 Besuchern im Festzelt und auf dem Kirmes-Gelände. Das anschließende Eröffnungs-Feuerwerk rundete den ersten Tag ab. "Ein rundherum gelungener Auftakt, wie man ihn sich besser nicht wünschen kann. Wir freuen uns auf acht Tage Ballonspektakel. Das Wetter scheint uns in die Karten zu spielen", freut sich WIM-Geschäftsführer Uwe Wendt auf die nächsten Tage.

Weitere Informationen zum Programm der 28. Warsteiner Internationalen Montgolfiade sind auf der Homepage www.warsteiner-wim.com zu finden.

Quelle: Warsteiner Brauerei (ots)