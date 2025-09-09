30 Jahre „Schlafes Bruder“ - Jubiläumsfeier im Montafon erinnert an Filmgeschichte unter freiem Himmel

Vor 30 Jahren wurde im Montafon Filmgeschichte geschrieben: Mitten in der eindrucksvollen Kulisse des Garneratals in Gaschurn entstand ein Werk, das Menschen weltweit bewegt hat – intensiv, kompromisslos, tiefgreifend. „Schlafes Bruder“, basierend auf dem gleichnamigen Roman des Vorarlberger Autors Robert Schneider, wurde unter der Regie des weltbekannten Joseph Vilsmaier zum preisgekrönten internationalen Kinoereignis.

Im September 2025 kehrt die bewegende Geschichte rund um das Musikgenie Elias Alder an den Ort ihrer Entstehung zurück – mit Jubiläumsfeierlichkeiten in Gaschurn, dem Drehort und Schauplatz der Welturaufführung im Jahr 1995.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Robert Schneider, wurde „Schlafes Bruder“ im Jahr 1995 von Regisseur Joseph Vilsmaier in Szene gesetzt. Für die Dreharbeiten wurde in der Montafoner Gemeinde Gaschurn ein authentisches Bergdorf des 18. Jahrhunderts errichtet – mit viel Liebe zum Detail, unter anderem von Oscar-Preisträger Rolf Zehetbauer gestaltet. Die dramatische Berglandschaft des Garneratals wurde zur eigenständigen Figur des Films – rau, wild und zutiefst berührend.

Mit André Eisermann, Ben Becker und Dana Vávrová brillierte eine eindrucksvolle Starbesetzung, ergänzt durch zahlreiche einheimische Darstellerinnen und Darsteller, die dem Film seine unverkennbare Authentizität verliehen. Untrennbar mit der Wirkung des Films verbunden ist auch seine Musik: Die eindringlichen Kompositionen von Hubert von Goisern und Norbert (Eliott) Schneider verleihen der Geschichte emotionale Tiefe, musikalische Wucht und eine eigene Sprache. Der Film erzählt von der zerstörerischen Kraft der Leidenschaft, von der Schönheit der Musik und dem Ringen mit dem Schicksal. Und er stellt eine einfache, doch tiefgreifende Frage in den Raum: Wer liebt, schläft nicht.

Rückkehr an den Ursprung

Am 9. September 1995 feierte der Film in Gaschurn seine Welturaufführung – unter freiem Himmel und begleitet von rund 7.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern. 30 Jahre später kehrt „Schlafes Bruder“ zurück an den Ort seiner Entstehung. Zwischen dem 9. und 20. September 2025 wird in Gaschurn ein ebenso emotionales wie vielfältiges Programm geboten, das unter anderem mit einer Jubiläumsausstellung mit inszenierten Bildwelten, einer geführten Wanderung zu den Originaldrehorten sowie einem Erinnerungsabend und Open-Air-Kino mit Darstellenden, Wegbegleitenden und Zeitzeugen aufwartet.

Ein besonderer Höhepunkt im Rahmen des Jubiläums bildet die Teilnahme des Schauspielers André Eisermann. In der Hauptrolle des Elias Alder prägte er als junger Schauspieler den Film auf unverwechselbare Weise – und zählt heute zu den profilierten Stimmen des deutschsprachigen Films. „Das Montafon ist mehr als Kulisse – es ist das Herz und die Seele des Films. Vor genau 30 Jahren wurde hier der Film „Schlafes Bruder“ gedreht. Die Welturaufführung fand 1995 in Gaschurn statt. 6.500 Premierengäste verfolgten die Verfilmung unter freiem Himmel auf einer 700 Quadratmeter großen Leinwand und ich konnte zur 30 Jahre „Schlafes Bruder“ Jubiläumsfeier im Montafon erinnert an Filmgeschichte unter freiem Himmel Uraufführung damals nicht kommen, denn mein Berufsleben hatte mich fest im Griff. Bald wieder hier zu sein, weckt unvergessliche Erinnerungen an die Dreharbeiten mit Joseph Vilsmaier sowie Dana Vávrová und rührt mich gleichermaßen“, so Eisermann.

Eine Brücke zwischen Filmgeschichte und Gegenwart

Das 30-jährige Jubiläum würdigt nicht nur die literarische und filmische Bedeutung von „Schlafes Bruder“, sondern auch die besondere Verbindung zwischen Kunst und Region. Es schlägt eine Brücke zwischen damaliger Filmgeschichte und heutiger Kulturarbeit im Montafon. Die bewegende Geschichte rund um das Musikgenie Elias Alder, die zerstörerische Kraft der Leidenschaft, die Schönheit der Musik und das Ringen mit dem Schicksal berührt bis heute. „Schlafes Bruder“ war und ist ein Meilenstein – künstlerisch wie emotional. Die Bilder, die Atmosphäre und die Musik haben das Montafon geprägt und eine Verbindung geschaffen, die auch 30 Jahre später noch bewegt und inspiriert“, erinnert sich der Gaschurner Altbürgermeister Heinrich Sandrell, der maßgeblich an der damaligen Umsetzung beteiligt war.

Die Jubiläumsveranstaltung „30 Jahre Schlafes Bruder“ ist eine Kooperation der Gemeinde Gaschurn und Montafon Tourismus.

Eröffnung der Jubiläumsausstellung „30 Jahre Schlafes Bruder“

Am 09. September 1995 fand die Uraufführung von Schlafes Bruder in Gaschurn statt. Genau 30 Jahre später eröffnen wir am 9. September 2025 die Jubiläumsausstellung zu den Schlafes Bruder Tagen in der Tanzlaube Gaschurn. Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll die Geschichte des Films – vom Roman von Robert Schneider bis zur Umsetzung durch Joseph Vilsmaier. Im Fokus stehen neben den Darstellenden auch die einzigartige Kulisse des Garneratals, die Filmmusik sowie der Beitrag zahlreicher regionaler Dienstleistenden. Inszenierte Bildwelten machen die Ausstellung zu einem Ort lebendiger Erinnerung und Begegnung.

Datum: 09.09.2025, 19:00 Uhr

Ort: Tanzlaube Gaschurn

Ein Abend voller Erinnerungen

An diesem Abend kommen Darstellende, Wegbegleitende und Zeitzeugen in der Tanzlaube Gaschurn zusammen. Moderiert wird die Veranstaltung von Heinrich Sandrell und Arno Fricke, die durch Erinnerungen und Anekdoten führen. Als besonderes Highlight wird das Making-of von Schlafes Bruder gezeigt. Ein filmisches Zeitdokument, das nicht nur hinter die Kulissen blicken lässt, sondern auch die emotionale Reise dieses außergewöhnlichen Projekts spürbar macht. Ein Abend voller Erinnerungen, Begegnungen und Montafoner Filmgeschichte – eine sehr persönliche Hommage an die Entstehung dieses außergewöhnlichen Werks.

Datum: 18.09.2025, 19:00 Uhr

Ort: Tanzlaube Gaschurn

Geführte Wanderung auf den Spuren der Filmgeschichte

Die Zeitzeugen Heinrich Sandrell und Arno Fricke begleiten Dich auf eine ganz besondere Wanderung von der Mittelstation bis zum ehemaligen Filmdorf im Garneratal – dem Schauplatz von Schlafes Bruder. Schlafes Bruder war mehr als ein Film – es war ein Abenteuer zwischen Kamera, Kultur und Kulisse. Mitten im Garneratal, wo einst das Filmdorf stand, erzählen Heinrich Sandrell und Arno Fricke, wie aus einer Idee großes Kino wurde – mit ihrem Wissen über landschaftliche Genehmigungen, versteckte Herausforderungen, amüsante Pannen und berührende Momente gewähren sie Einblicke hinter die Kulissen – ehrlich, nahbar und voller Herz.

Datum: 19.09.2025, 10:00 Uhr

Ort: Garneratal, Gaschurn

Kino unter freiem Himmel

Das Herzstück der Schlafes Bruder Tage: die große Open-Air-Aufführung am Kirchplatz in Gaschurn findet genau dort statt, wo einst Drehorte zur Filmgeschichte wurden. Bevor die Leinwand flimmert, sprechen bei einer Podiumsdiskussion jene, die von Anfang an dabei waren: Darstellende, Einheimische und Wegbegleitende erzählen von Drehtagen im Nebel, echten Herausforderungen – und kleinen Wundern am Set. Ein Abend voller Erinnerungen, Begegnungen und Emotionen. Und ein Geschenk an all jene, die damals wie heute Teil dieser besonderen Geschichte sind.

Datum: 20.09.2025, 20:00 Uhr

Ort: Tanzlaube Gaschurn

