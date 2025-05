Ägypten zieht auf der ITB China 2025 Aufmerksamkeit auf sich – mit starkem Tourismuswachstum und strategischer Vision

Ägypten beendete seine Teilnahme an der ITB China 2025 mit einer hochkarätigen Pressekonferenz, die das Interesse internationaler Medien und Fachbesucher aus der Reisebranche auf sich zog. Unter der Leitung von Ahmed Youssef, CEO der Egyptian Tourism Authority, stellte die Delegation Ägyptens Tourismusstrategie für den chinesischen Markt vor – mit einem besonderen Fokus auf die neuesten Entwicklungen im Tourismussektor und zukünftige strategische Pläne.

Youssef teilte mit, dass die Zahl chinesischer Reisender nach Ägypten im Jahr 2024 um 60,7 % gestiegen ist – ein positiver Trend, der sich auch 2025 fortsetzt.

„China ist ein wichtiger Markt“, so Youssef. „Unser Fokus liegt auf Personalisierung, Zugänglichkeit, der Erschließung neuer Märkte und der Diversifizierung des touristischen Angebots.“

Grand Egyptian Museum wird kulturelles Wahrzeichen

Im Zentrum von Ägyptens Präsentation stand das mit Spannung erwartete Grand Egyptian Museum (GEM), das am 3. Juli 2025 offiziell eröffnet wird. Das Museum befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den weltberühmten Pyramiden von Gizeh, am Rande von Kairo, und beherbergt über 100.000 Artefakte – darunter erstmals die vollständige Sammlung aus dem Grab des Tutanchamun.

Die architektonische Größe, der Einsatz immersiver Technologien und das kulturelle Selbstverständnis des Museums wurden als Schlüsselelemente der ägyptischen Tourismuserneuerung beschrieben. Bereits während der Soft-Opening-Phase im Jahr 2024 besuchten mehr als 5.000 Gäste täglich das Museum. Das internationale Interesse nimmt weiterhin zu – vor der offiziellen Eröffnung im Sommer 2025.

„Das GEM ist nicht nur ein Symbol unseres antiken Erbes, sondern ein Ausdruck unserer Vision für die Zukunft. Es unterstreicht Ägyptens Rolle als kultureller Vorreiter auf der Weltbühne“, sagte Youssef.

Ägypten unternimmt weiterhin bedeutende Schritte, um dem chinesischen Markt gerecht zu werden...

Quelle: Ägyptisches Fremdenverkehrsamt / Egyptian Tourism Authority (ots)