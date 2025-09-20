Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Startschuss in München: 190. Wiesn mit traditionellem Fassanstich

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 12:35 durch Sanjo Babić
Nach Berichten der dts Nachrichtenagentur über FinanzNachrichten.de ist das 190. Oktoberfest eröffnet. Um Punkt 12 Uhr wurde in München das erste Fass angeschlagen.

In München hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstagmittag pünktlich um 12 Uhr das erste Fass angestochen – wie im Vorjahr brauchte er dafür routinierte zwei Schläge. Anschließend sprach er den traditionellen Ausruf „O’zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!“. Die erste Maß erhielt traditionsgemäß der amtierende bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Das größte Volksfest der Welt findet in diesem Jahr vom 20. September bis zum 5. Oktober statt. Erwartet werden rund sechs Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland. Die Sicherheits- und Logistikkonzepte wurden nach Angaben der Stadt erneut an den erwarteten Andrang angepasst; Schausteller und Wirte rechnen an den Wochenenden mit besonders hohem Besucheraufkommen.

