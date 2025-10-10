Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Reisen Tourismus in Deutschland im August 2025: 0,7 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

Tourismus in Deutschland im August 2025: 0,7 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 08:12 durch Sanjo Babić
Statistisches Bundesamt
Statistisches Bundesamt

Bild: Eigenes Werk /OTT

Im August 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 59,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,7 % mehr als im August 2024.

Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im August 2025 gegenüber August 2024 um 1,6 % auf 49,7 Millionen zu. Gleichzeitig sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 3,8 % auf 9,8 Millionen.

Januar bis August 2025: Übernachtungszahl erreicht fast das Rekordniveau des Vorjahres

In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 339,2 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl leicht (-0,1 %) unter dem Höchstwert von 339,4 Millionen im Zeitraum Januar bis August 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 % auf 282,7 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,1 % auf 56,5 Millionen.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte klan in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige