Wer zum richtigen Zeitpunkt tankt, spart noch einmal mehr

Die Möglichkeiten von Autofahrerinnen und Autofahrern beim Tanken zu sparen, haben sich in den letzten Monaten spürbar vergrößert. Die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im Mai 2025 von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland zeigt, dass die Preisunterschiede im Tagesverlauf zwischen dem Morgen und dem Abend wieder deutlich angewachsen sind.

Bei Super E10 lag die Preisdifferenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefststand eines durchschnittlichen Tages bei 12,5 Cent. Im Vorjahr betrug der Preisunterschied lediglich 6,4 Cent, die bisherige Rekorddifferenz hatte der ADAC im Jahr 2020 mit rund elf Cent registriert. Dieselfahrer können allein durch die Wahl des richtigen Tankzeitpunkts immerhin 13,3 Cent je Liter sparen nach 7,3 Cent im Vorjahr und mehr als 16 Cent im Jahr 2022. Damals waren die Kraftstoffpreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine regelrecht explodiert.

Die im Tagesverlauf günstigsten Zeiten zum Tanken sind wie 2024 zwischen 19 und 20 Uhr. Aber auch zwischen 17 und 18 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr sind die Spritpreise besonders niedrig. Unverändert am teuersten ist es morgens kurz nach 7 Uhr für gut eine Stunde, allerdings mit einem spürbar deutlicheren Aufschlag als im Vorjahr. Danach sinken die Kraftstoffpreise in sieben Wellenbewegungen sukzessive ab, wobei die Schwankungen nicht mehr ganz so deutlich ausfallen wie früher. Gegen 23 Uhr steigen die Preise leicht an und liegen während der Nacht gleichmäßig knapp über dem Tagesdurchschnitt. Gegen 7 Uhr klettern die Preise dann sehr steil nach oben.

Preisbewusste Autofahrer haben laut ADAC gute Möglichkeiten, günstig zu tanken. Als Faustregel für die Verbraucher gilt die Empfehlung, im Zeitraum zwischen 17 und 22 Uhr zu tanken. Zahlreiche weitere kürzere Zeitfenster mit relativ günstigen Preisen verteilen sich über den Tag. Vermeiden sollte man jedoch, morgens zu tanken, denn die höchsten Preise für Benzin und Diesel sind regelmäßig zwischen 6 und 9 Uhr zu bezahlen. Autofahrer, die das volle Sparpotenzial der Preisschwankungen ausnutzen wollen, können bei einer 50-Liter Tankfüllung im Durchschnitt über 6 Euro sparen. Diese Empfehlung gilt für die große Mehrheit der über 14.000 Tankstellen in Deutschland. Zusätzlich sparen kann man, wenn man gezielt eine vergleichsweise günstige Tankstelle anfährt.

