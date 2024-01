Forsa-Umfrage: knapp jeder Dritte will in 2024 seltener oder kürzer verreisen

Die gute Nachricht: theoretisch hätten 81 Prozent der Deutschen nach eigener Angabe das Geld dafür, dieses Jahr für mindestens eine Woche in den Urlaub zu fahren. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Fernsehmagazins "Life - Menschen, Momente, Geschichten", das Samstag um 19 Uhr 5 bei RTL zu sehen ist.

Die Reiselust scheint also groß, allerdings sind die Deutschen auf Sparkurs. Knapp jeder dritte Urlauber will dieses Jahr kürzer oder seltener reisen, um Geld zu sparen. Jeder Fünfte will ein günstigeres Urlaubsziel bzw. -land wählen; wenn Kinder mitreisen ist es sogar jeder Dritte. Doch Life-Reporter zeigen clevere Tricks, mit denen Traumurlaub auch 2024 ohne Abstriche möglich ist.

Quelle: Sagafilmworks GmbH (ots)