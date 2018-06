Mehr als ein Drittel der EU-Bevölkerung unternahm 2016 keine Urlaubsreise

Im Jahr 2016 unternahmen 62% der EU-Bevölkerung (ab 15 Jahren) mindestens eine Reise zu persönlichen touristischen Zwecken. Die Hälfte (50%) absolvierte 2016 zumindest eine Inlandsreise mit mindestens einer Übernachtung, und knapp ein Drittel (32%) reiste im genannten Jahr wenigstens einmal ins Ausland.

Fast die Hälfte (48%) der Europäer, die gar keine Reise unternommen haben, gaben an, dass dies zumindest teilweise finanzielle Gründe hatte. 20% der nicht verreisten Personen nannten Gesundheitsprobleme, wohingegen weitere 20% erklärten, dass sie nicht reisen wollten. Als Grund für das Zuhausebleiben wurden von 16% außerdem Verpflichtungen aufgrund von Arbeit oder Studium angeführt, während 13% wegen der Familie keine Reise unternahmen. Finanzielle Aspekte werden in allen Altersgruppen als Haupthindernis genannt, außer bei den Personen ab 65 Jahren, die zumeist gesundheitliche Gründe als das wichtigste Hindernis angeben.

In den meisten Mitgliedstaaten wurden auf die Frage, warum keine Urlaubsreise unternommen wurde, am häufigsten finanzielle Bedenken angeführt. Der höchste Anteil wurde in Griechenland (75% der Nicht-Touristen), Portugal (66%) und Kroatien (62%) beobachtet. Mangels Interesse bzw. Motivation blieben viele Nicht-Touristen in Schweden (60%), der Slowakei (57%) und Portugal (53%) zu Hause, gefolgt von Belgien (44%), Österreich (38%), Deutschland und Finnland (je 35%). In der Tschechischen Republik (40%) und in Deutschland (39%) waren Gesundheitsaspekte der meistgenannte Grund zu Hause zu bleiben. Arbeits- oder Studienverpflichtungen wurden in Portugal (31%), Belgien' Deutschland und Österreich (je 25%) am häufigsten angeführt.

Diese Informationen aus einem von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Artikel stellen eine Auswahl der bei Eurostat verfügbaren Daten zum Thema Tourismus dar.

Quelle: EUROSTAT (ots)