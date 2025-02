Air India verbessert Verbindungen von Deutschland nach Australien und Südostasien über Indien

Air India hat sein Streckennetz optimiert, um schnellere Verbindungen von Frankfurt in Deutschland nach Australien und Südostasien über Indien anbieten zu können, wodurch sich die Umsteigezeiten auf etwa 2 Stunden reduzieren. Die Fluggesellschaft hat eine Kampagne mit dem Titel "Via" gestartet, um diese verbesserten Anschlusszeiten hervorzuheben und Indien als Drehkreuz von Weltrang zu bewerben.

Alle Flüge von Frankfurt nach Indien sind jetzt mit einer Kabinenausstattung der neuesten Generation ausgestattet. Der optimierte Flugplan macht die Flüge von Air India zu den schnellsten für Reisen zwischen Deutschland, Australien und Südostasien, mit komfortablen Umsteigezeiten an den Drehkreuzen in Delhi und Mumbai.

"Indiens geografischer Vorteil und die beeindruckende Flughafeninfrastruktur in Kombination mit dem robusten Streckennetz von Air India bieten Reisenden einen bequemen Zugang von West nach Ost und umgekehrt", sagte Nipun Aggarwal, Chief Commercial Officer, Air India.

Air India fliegt täglich von Frankfurt nach Delhi und 5x wöchentlich nach Mumbai. Air India fliegt außerdem täglich von Delhi nach Sydney und Melbourne und von Delhi und Mumbai nach Singapur, Kuala Lumpur und anderen südostasiatischen Zielen .

Air India verbessert das Transiterlebnis an den Flughäfen Delhi und Mumbai

Die Air India-Betriebe am Terminal 3 des Flughafens Delhi und T2 des Flughafens Mumbai ermöglichen einen nahtlosen Transfer am selben Terminal für Gäste, die nach Australien und Südostasien reisen. Diese Terminals zeichnen sich durch Design, Architektur und Betriebseffizienz von Weltklasse aus und sind durch das indische Erbe und den kulturellen Charakter bereichert.

Business Class-Passagiere, Maharaja Club-Mitglieder und berechtigte Star Alliance-Mitglieder können an diesen Flughäfen den Lounge-Service nutzen und so ein Maximum an Komfort und Bequemlichkeit während ihrer Zwischenlandung genießen.

Air India wird auf der ITB Berlin vertreten sein und den Besuchern die Möglichkeit bieten, sich mit Vertretern des Unternehmens auszutauschen und sich über das neue Flugerlebnis und die verbesserte Konnektivität von Air India zu informieren.

Air India startet 'Via'-Marketing-Kampagne

Air India hat eine Marketingkampagne mit dem Titel "Via" gestartet, die bis März läuft, um deutsche Reisende auf die Ziele aufmerksam zu machen, die sie bequem über Indien anfliegen können.

Die Flüge können über die offizielle Website der Fluggesellschaft, die mobile App, das Kundenkontaktzentrum, die Stadt- und Flughafenbüros sowie über Reisebüros weltweit gebucht werden.

Quelle: Air India Group (ots)