Urlaub mal anders: Haustausch statt Hotel

Die Inflation lässt so manchen Urlaubstraum zerplatzen. Doch es gibt einen Weg, trotzdem zu verreisen: Einfach kostenlos in einem getauschten Zuhause wohnen! Der Haustausch mit HomeLink ist eine komfortable, kostengünstige und nachhaltige Art, die Ferien zu verbringen.

Vorteile beim Haustausch

Gerade der finanzielle Vorteil liegt auf der Hand: Beim Haustausch gibt es keine Übernachtungskosten. Ein echtes Zuhause fühlt sich viel gemütlicher und heimischer an als ein steriles Hotelzimmer. Auch die Reiseerfahrung ist eine völlig andere. Durch den Austausch untereinander bekommt man viele Geheimtipps, Kontakte und Hinweise an die Hand. So lernt man "Land und Leute" wirklich kennen. Häuser und Wohnungen zum Tauschen gibt es auf der ganzen Welt. Schöner und wichtiger Nebeneffekt: Wenn weniger neue Hotelburgen gebaut werden müssen, profitiert auch die Umwelt. Zudem lässt man das eigene Zuhause nie allein: Haustiere und Pflanzen werden verpflegt und es gibt keine erhöhte Einbruchsgefahr.

Ist das sicher?

Im ersten Moment fühlt es sich komisch an, das eigene Zuhause "Fremden" zu überlassen. Doch im Voraus wird intensiv kommuniziert, damit man weiß, wer im eigenen Zuhause einzieht. Oft entstehen dabei Freundschaften, die weit über den Haustausch hinaus anhalten. HomeLink hat zudem 10 klare Prinzipien, an die sich alle Haustauscher halten sollten. Es wird ein Tauschvertrag abgeschlossen, der beiden Parteien Sicherheit bietet. Und wenn doch mal etwas dazwischenkommt? Dann ist HomeLink der richtige Ansprechpartner - mit Garantie, Rücktrittsschutz und Versicherung sind Haustauscher auf der sicheren Seite.

Zuhause in der ganzen Welt

Christel Klemenjak und ihr Mann sind begeisterte Haustauscher. Seit 1983 reisen sie mit HomeLink quer durch die ganze Welt. Mehr als 50 Haustausch-Erfahrungen haben sie bereits gesammelt. In ihrem Buch "Zuhause in der ganzen Welt" hält Christel Klemenjak nun 38 dieser Erfahrungen fest. "Wir haben außerhalb der Touristen-Hochburgen erlebnisreiche Urlaube verbracht. Durch ',home-exchanging', also durch den Tausch eines Hauses oder einer Wohnung konnten wir uns in vielen Teilen der Welt zuhause fühlen", berichtet sie.

Quelle: HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V. (ots)