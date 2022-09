Das Dirndl - eine Tracht für jeden Anlass?

Das Dirndl ist ein fester Teil der Fashion-Tradition und spielt vor allem auf Feiern in Bayern und Österreich eine große Rolle. Egal welcher Anlass, es ist immer passend. Sheego präsentiert nun die schönsten Wiesn-Modelle pünktlich zum Oktoberfest dieses Jahres, denn mehr als die Hälfte aller Deutschen bestätigt: "Ohne Dirndl gehe ich nicht aufs Oktoberfest".

Aber auch bei ländlichen Hochzeiten, festlichen Anlässen oder Familienfeiern ist die Tracht oft vertreten, somit eine langlebige Anschaffung für das ganze Jahr. Was vor knapp 150 Jahren eine einfache Bauerntracht war, ist längst zum traditionellen Modephänomen konvertiert - Auch bei sheego. Es gehört zu jeder Frau, vermittelt ein Gefühl von Sinnlichkeit und Unbeschwertheit. Ein Kleidungsstück das jedem weiblichen Körper schmeichelt: verspielt doch zugleich elegant oder sogar sexy.

Die klassische Kombination aus Rock, Bluse und Schürze könnte vielseitiger nicht sein - Daher ist jeder Tag ein Dirndl-Tag. Besonders das Waschdirndl ist unter den Trägerinnen beliebt, dieses minimalistische Modell findet man auch in der Trachten-Kollektion in Rot, Blau oder Karomuster und ist die schlichteste der drei Varianten. Festlicher erscheint das hochgeknöpfte Modell. Es betont die Kurven der Trägerin, hebt sich außerdem von Anderen ab, da hier die Bluse eingespart werden kann. Am imposantesten zeigt sich das Bauerndirndl - Meist in Weiß oder Creme, mit aufwendigen Stickereien und Details, trägt die Dirn diesen auch vor den Altar. Dank seiner verschiedenen Ausschnitt- und Blusen Varianten lässt sich für jede Frau die perfekte Kombi zusammenstellen. Die sheego Kollektion umfasst zusätzlich eine Auswahl an Trachtenblusen, die mit Rüschen und Borten jeden Look als Dirndl stylen können. Weitere Statement Pieces der Kollektion sind: liebvollbestickte Strickjacken und moderne Jeansröcke und Hosen mit traditionellen Motiven, die zum individuellen Styling einladen.

Quelle: sheego (ots)