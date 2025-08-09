Digitale Fahrzeuginventur entlastet Finanzabteilungen in Autohäusern spürbar

Für Finanzverantwortliche in Autohäusern bedeutet die Inventur des Fahrzeugbestands regelmäßig hohen Aufwand: rechtssichere Abläufe, vollständige Dokumentation, termingerechte Durchführung - bei gleichzeitig knappen Zeit- und Personalressourcen.

Mit SEPIA bietet Kroschke eine digitale Lösung, die diese Anforderungen effizient, transparent und prüfungskonform erfüllt. Bereits zahlreiche Autohausgruppen setzen SEPIA erfolgreich ein - mit messbarem Nutzen für die Finanzabteilungen.

"Mit SEPIA führen wir die Fahrzeuginventur vollständig digital und zeitgleich an allen Standorten für alle Fahrzeugarten (Neu-, Gebraucht-, Vorführ-, Betriebs- und Mietwagen) durch. Uns hat das digitale Vorgehen aller Inventurbeteiligten (vom Zähler über Abstimmkontrollen in der Disposition bis zur Finanzbuchhaltungsprüfung und Geschäftsführungsfreigabe) überzeugt. Der Live-Einblick in den Fortschritt und die prüfungssichere Dokumentation bedeuten zudem einen echten Effizienzgewinn."

- Andrea Meyer, Leiterin Finanzbuchhaltung bei der HAHN Gruppe

Der Fokus von SEPIA liegt auf Prozesssicherheit, Ressourcenschonung und Nachvollziehbarkeit - zentrale Anforderungen für Finanz- und Controllingabteilungen im Autohaus. Die Lösung wurde gemeinsam mit Branchenpartnern speziell für den Automotive-Sektor entwickelt.

Heiko Labudda, Senior Key Account Manager bei Kroschke, betont: "Wir erleben täglich, wie sehr SEPIA die Finanzbereiche in Autohäusern entlastet - sei es durch Echtzeit-Kontrolle, die Vermeidung manueller Fehler oder die prüfungssichere Berichterstellung. Besonders bei dezentralen Strukturen ist das ein enormer Vorteil."

SEPIA auf einen Blick:

Inventur ohne externe Prüfer: Digitale Durchführung vor Ort - unabhängig von Standort oder Netzverfügbarkeit.

Alle Inventurarten abbildbar: Stichtags-, permanente, Stichprobeninventur sowie Betriebsübernahmen.

Standortübergreifender Überblick in Echtzeit: Filialen, Außenflächen oder Einzelplätze können separat erfasst und zentral kontrolliert werden.

Prüfergeeignete Dokumentation inklusive: Automatisierte Berichte erfüllen alle Anforderungen für die externe und interne Revision.

FIN, GPS, Fotos: Lückenlose, nachvollziehbare Bestandsaufnahme - vollständig digital.

Rechtssichere Archivierung: Kein zusätzlicher Aufwand, keine Medienbrüche.

SEPIA fügt sich nahtlos in bestehende Prozesse ein - ohne Zusatzhardware, ohne aufwendige Schulung. Der gesamte Fahrzeugbestand bleibt jederzeit nachvollziehbar und prüfbar - unabhängig von Hersteller, Standort oder Netzverbindung.

Mehr erfahren im Erklärvideo:

Quelle: Kroschke (ots)