Wie konvertiere ich Screenshots in PDF oder Word?

Screenshots sind ein sehr praktisches Werkzeug, wenn es darum geht, nützliche Informationen zu speichern. Mit einer einfachen Tastenkombination oder indem Sie mit den Fingern über den Gerätebildschirm gleiten, können Sie ein Bild speichern, das alle Daten enthält, die Sie behalten möchten. Das Problem mit Screenshots ist ihre Speicherung, Verwaltung und Inhaltsbearbeitung. Die meisten Menschen machen täglich mehrere Screenshots und sammeln diese Bilder für lange Zeit auf ihrem Computer, ohne sie für den Zweck zu verwenden, für den sie gemacht wurden.

Um bequem mit Ihren Aufnahmen arbeiten zu können, müssen Sie Ihre Bilder in ein Format konvertieren, das Ihnen erlaubt, Änderungen an den Dateien vorzunehmen. Die Verwendung eines PDF-Editors ist die beste Option, um Screenshots in bearbeitbare PDF- oder DOC-Dokumente umzuwandeln.

Welche Probleme können beim Konvertieren eines Screenshots in andere Formate auftreten?

Screenshots werden als PNG- oder JPG-Dateien gespeichert, die sich problemlos in Programmen zum Anzeigen von Bildern öffnen lassen. Wenn Sie einen Screenshot direkt in einer anderen Software öffnen oder in ein anderes Format konvertieren möchten, können verschiedene Probleme auftreten.

Meistens lässt sich die Datei nicht öffnen und es erscheint eine Inkompatibilitätsmeldung auf dem Bildschirm. Eine andere Sache, die passieren kann, ist, dass das Dokument geöffnet wird, aber nicht richtig aussieht. Das Bild kann außerhalb der Ränder liegen, Farbe und Schriftart können verzerrt sein, das Bild kann teilweise gelöscht sein oder der Benutzer kann daran gehindert werden, Änderungen vorzunehmen.

Um dies zu verhindern, müssen Sie den Screenshot mit einem Bearbeitungsprogramm in PDF oder Word konvertieren.



Wie können Sie PDFelement verwenden, um einen Screenshot in andere Formate zu konvertieren?

Wondershare PDFelement ist ein bekannter Dateieditor, mit dem Sie PDFs konvertieren, erstellen und bearbeiten können. Es bietet auch Tools zum Schützen von Dokumenten und zum digitalen Signieren. Es kann sowohl auf Computern als auch auf Mobilgeräten verwendet werden.

Trotz seines Namens funktioniert Wondershare PDFelement nicht nur mit PDF-Dateien. Es kann verwendet werden, um Dokumente unterschiedlicher Art zu bearbeiten. Eine seiner Funktionen ist das Konvertieren von Screenshots in bearbeitbare Dateiformate.

Bild: Wondershare PDFelement

So konvertieren Sie Screenshots mit Wondershare PDFelement in PDF

Es gibt drei Methoden, um Screenshots mit Wondershare PDFelement offline in PDF zu konvertieren. Die erste besteht darin, das Programm zu öffnen, eine neue PDF-Datei zu erstellen, zum Abschnitt „Start“ zu gehen, die Option „von Datei“ und den Screenshot. Durch Drücken der Schaltfläche „Öffnen“ wird die Konvertierung durchgeführt.

Der zweite Weg ist noch einfacher. Öffnen Sie einfach den Screenshot, klicken Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ und wählen Sie Wondershare PDFelement als Druckoption aus. Wenn Sie diese Option wählen, wird das Programm geöffnet und das Dokument kann als PDF-Datei gespeichert werden.

Die letzte Option ist die Verwendung der spezifischen Konvertierungsfunktion. Starten Sie dazu das Programm, gehen Sie auf die Registerkarte „Konvertieren“, wählen Sie „PDF erstellen“ und dann „Von Datei“ und drücken Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“. Mit diesem Tool können Sie verschiedene Bildschirme auswählen. Sobald alle Bilder ausgewählt wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Konvertieren“ und die PDF-Datei wird erstellt.

So konvertieren Sie Screenshots mit Wondershare PDFelement in Word

Diejenigen, die Screenshots lieber in das Microsoft Word .doc-Format konvertieren möchten, können dies auch mit Wondershare PDFelement tun. Das Verfahren ist eine Kombination aus zwei der zuvor entwickelten PDF-Konvertierungsmethoden.

Öffnen Sie das Programm, gehen Sie zum Startbereich, wählen Sie den Screenshot aus und klicken Sie auf die Option „PDF erstellen“. Sobald das Dokument geöffnet ist, muss der Benutzer zum Menü „Konvertieren“ gehen und die Option „zu Word“ auswählen. Um die Konvertierung abzuschließen, müssen Sie nur noch auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken.

Was kann Wondershare PDFelement noch mit einem Screenshot machen?

Neben der Konvertierung eines Screenshots in ein PDF- oder Word-Dokument verfügt Wondershare PDFelement über eine Funktion, mit der Sie Änderungen an der Datei vornehmen können. Diese Funktion wird „Optimal Character Recognition“ genannt und ist allgemein unter dem Akronym OCR bekannt.

Bild: Wondershare PDFelement

Die OCR-Technologie erkennt Text auf Bildschirmen und macht es möglich, ihn zu bearbeiten. Es erleichtert auch die Extraktion von Daten aus Bildern. Der Bildschirmtext muss nicht auf Englisch geschrieben werden, da PDFelement OCR mehr als 20 Sprachen erkennt.

Diese Funktion macht dieses Wondershare-Programm zu einem der beliebtesten unter Sprachlernern. Sie können Ihre Notizen digitalisieren, indem Sie Screenshots von Online-Lektionen, gescannte Lehrbuchauszüge, Lehrernotizen und persönliche Kommentare zu dem, was Sie im Unterricht gesehen haben, kombinieren.

