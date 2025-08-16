Warum sind Placebostudien nicht verbindlich vorgeschrieben?

Placebo-kontrollierte Doppelblindstudien gelten als der Goldstandard für Zulassungsstudien, um eine möglichst wahrheitsnahe Aussage über Wirksamkeit und Sicherheit eines Impfstoffs treffen zu können. Gerade bei vorsorglichen medizinischen Eingriffen an Gesunden wie bei Impfungen wäre der höchstmögliche Qualitätsstandard für die Zulassung angebracht. Dies berichtet Medizinjouranlist und Impfexperte Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Tolzin weiter: "Doch merkwürdigerweise sind solche Studien nirgendwo verbindlich vorgeschrieben! Was bedeutet dies für die Qualität unserer Impfstoffe?

Siehe dazu unseren Artikel in der neuesten Ausgabe des impf-report."

Quelle: Impfkritik