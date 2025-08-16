Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Warum sind Placebostudien nicht verbindlich vorgeschrieben?

Warum sind Placebostudien nicht verbindlich vorgeschrieben?

Freigeschaltet am 16.08.2025 um 17:19 durch Sanjo Babić
Bild: Impfkritik / Eigenes Werk
Bild: Impfkritik / Eigenes Werk

Placebo-kontrollierte Doppelblindstudien gelten als der Goldstandard für Zulassungsstudien, um eine möglichst wahrheitsnahe Aussage über Wirksamkeit und Sicherheit eines Impfstoffs treffen zu können. Gerade bei vorsorglichen medizinischen Eingriffen an Gesunden wie bei Impfungen wäre der höchstmögliche Qualitätsstandard für die Zulassung angebracht. Dies berichtet Medizinjouranlist und Impfexperte Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Tolzin weiter: "Doch merkwürdigerweise sind solche Studien nirgendwo verbindlich vorgeschrieben! Was bedeutet dies für die Qualität unserer Impfstoffe?

Siehe dazu unseren Artikel in der neuesten Ausgabe des impf-report."

Quelle: Impfkritik

