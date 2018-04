Regenjacken-Test 2018: Nur fünf von zwölf Jacken halten wirklich dicht

An 121 Tagen im Jahr regnet es in Deutschland - also fast jeden dritten Tag (Quelle: Wetter.de)! Gerade im unvorhersehbaren April ist es umso wichtiger, den richtigen Regenschutz zu finden. Die Redaktion von Gartencenter.de hat Regenjacken dem Härtetest unterzogen. Ergebnis des großen Regenjacken-Tests: Nur fünf von zwölf Regenjacken halten wirklich dicht!

Eines stand fest, nachdem die Gartencenter.de-Redaktion zwölf Regenjacken getestet hat: Regenjacke ist nicht gleich Regenjacke. Das verblüffende Ergebnis: Nicht einmal die Hälfte der Tester haben den Test trocken überstanden! "Offenbar reicht es für einige Hersteller, wenn eine Jacke den Träger gegen ein paar Tropfen schützt, um sie als Regenjacke bezeichnen zu können", erläutert Andreas Mayer, Leiter des Regenjacken-Tests. Der Experte rät: "Achten Sie beim Kauf unbedingt auf abgedichtete Reißverschlüsse". Regenjacken-Testsieger ist vom Outdoor-Spezialisten Jack Wolfskin Für Wanderer und Abenteurer ist die Männer-Regenjacke "Topaz Men" von Jack Wolfskin für 186 Euro eine lohnenswerte Investition. "Abgesehen von dem etwas weiten Schnitt und dem hohen Gewicht überzeugt diese Jacke in nahezu jeder Hinsicht", erklärt Testleiter Andreas Mayer. "Die Jack Wolfskin 'Topaz Men' punktet mit komfortablem Sitz, der Träger wird optimal gegen Regen und Wind geschützt, die Kapuze schirmt Kopf und Gesicht ab und es gibt ausreichend Taschen sowie zwei Lüftungsreißverschlüsse an den Ärmeln", fährt Mayer fort. Platz Zwei stammt ebenfalls von Outdoormarke ("The North Face") Die Damen kommen günstiger davon: Die "The North Face Damen Hardshelljacke Resolve" hat es sich auf dem zweiten Platz bequem gemacht und ist mit 74 Euro weitaus billiger als die Nummer Eins. "Zwar ist die Ausstattung nicht ganz so gut wie die der 'Topaz Men', doch im Gegensatz zum Testsieger ist diese Jacke ansprechender geschnitten und mit einem Gewicht von rund 390 Gramm ganze 50 Prozent leichter", verrät Gartencenter.de-Experte Mayer. Was macht eine gute Regenjacke aus? Wetterschutz, Tragekomfort, Ausstattung, Marke und Fütterung sind die Kriterien, unter denen die Produkte von den Testern untersucht wurden. Der Wetterschutz wurde mit 60% am höchsten gewichtet, danach der Tragekomfort mit 25% und die Ausstattung mit 15%. "Haben Sie den Anspruch, dass die Jacke auch Starkregen standhalten soll, sollte diese unbedingt eine Lasche aufweisen, die den Reißverschluss vor direkter Wassereinwirkung schützt", so der Rat des Experten - eine Eigenschaft, die die getesteten Jacken der Outdoor-Marken Jack Wolfskin und The North Face sowie die Damenjacke von Vaude auch besitzen. Regenjacken von anerkannten Sportmarken versagen bei starkem Regen Regenjacken von Marken wie Nike, Puma und Adidas befinden sich auf den hinteren Plätzen. "Jacken bekannter Sport-Marken sind eher etwas für leichten Regen", verrät der Leiter des Tests. Wem nasse Klamotten nichts ausmachen und Optik und Marke wichtiger sind, ist beispielsweise mit der "Nike Team Sideline"-Jacke gut bedient. Die "Adidas Core 15 Regenjacke" ist mit 50 Euro der teuerste Regenschutz in dieser Kategorie, versagt aber wie die anderen Jacken der Sportmarken mit mangelhafter Wasserdichtigkeit und hat außerdem nur zwei Taschen - ohne Reißverschluss. Quelle: Gartencenter.de (ots)