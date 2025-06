Marvin Ludewig: Wie eine Vertriebsplattform die Arbeit von Agenturen im Energievertrieb revolutioniert

Sichere Einnahmen, hohe Provisionen und ein Rundum-sorglos-Verwaltungspaket – was für viele Door-to-Door-Agenturen nach Utopie klingt, macht die Ludewig Marketing GmbH möglich: Wer Teil ihres Partnermodells ist, profitiert von der Sicherheit eines großen Energieversorgers, zentraler Abwicklung, maximalen Provisionen und vielen weiteren Vorteilen. Worauf das Geschäftsmodell im Einzelnen basiert und welche Leistungen die Partner erwarten können, erfahren Sie hier.

Der Erfolg von Vertriebsagenturen, die Produkte aus dem Energie-, Glasfaser- oder Telekommunikationsbereich im Door-to-Door-Geschäft verkaufen, ist maßgeblich von ihren Auftraggebern abhängig. Gilt ein Projekt als abgeschlossen oder wird es vorzeitig eingestellt, muss ein neuer Auftraggeber gefunden werden.

Insbesondere kleinere Agenturen leiden unter der instabilen Auftragslage und dem unregelmäßigen Cashflow im Unternehmen. Neben unzureichender Planbarkeit zählen daher häufig auch eine hohe Fluktuation im Team und Schwierigkeiten bei der Mitarbeitergewinnung zu ihren Herausforderungen. „Dadurch, dass viele Vertriebsagenturen einen großen Akquiseaufwand haben und mit sich ständig verändernden Vergütungsmodellen, Abrechnungsstrukturen und Prozessen konfrontiert werden, büßen sie enorm an Effizienz ein“, verrät Marvin Ludewig, Gründer und Geschäftsführer der Ludewig Marketing GmbH.

„Die Zusammenarbeit mit einem großen und etablierten Energieversorger hingegen bietet ihnen eine dauerhaft stabile Auftragslage und gleichbleibende Bedingungen, sodass sich die Agenturen auf ihre Skalierung konzentrieren können“, fährt der Vertriebsexperte fort. Mit der Ludewig Marketing GmbH eröffnet er den Vertriebsagenturen einzigartige Chancen: Neben dem begehrten Zugang zu einem der größten Energieversorger Deutschlands als Auftraggeber profitieren sie auch von einem Partnermodell, das ein überzeugendes Leistungsangebot bereithält. Als Direktvertriebspartner der Krefelder Stadtwerke vertreiben Marvin Ludewig und sein Team Produkte wie Strom- und Gasverträge sowie PV-Anlagen und Wärmepumpen im Außendienst. Mit einer Kombination aus festangestellten Außendienstmitarbeitern, selbständigen Handelsvertretern und einer Vielzahl von Partneragenturen ist die Ludewig Marketing GmbH deutschlandweit tätig. Die Vertriebsplattform, die Marvin Ludewig mit über zehn Jahren Branchenerfahrung aufgebaut hat, bietet dabei ungeahnte Erfolgspotenziale – für den Versorger, die Agenturen und ihre Mitarbeiter.

Ludewig Marketing GmbH: Hohe Provisionen und attraktives passives Nebeneinkommen für Partner

Das Geschäftsmodell der Ludewig Marketing GmbH gleicht einem Franchisesystem: Als offizieller Direktvertriebspartner der Krefelder Stadtwerke hat das Unternehmen ein bundesweites Direktvertriebsnetzwerk aus Door-to-Door-Agenturen aufgebaut, die unter dem Namen der Krefelder Stadtwerke agieren. Während sie direkt in der Systemoberfläche des Versorgers arbeiten und sämtlichen Abrechnungs- und Verwaltungsaufwand an den Direktvertriebspartner abgeben, profitieren die Agenturen von unschlagbaren Konditionen. Denn neben einer stabilen und langfristig gesicherten Auftragslage kann die Ludewig Marketing GmbH aufgrund ihrer Größe auch die höchsten Provisionen am Markt bieten.

Noch dazu zahlt die Agentur neben der branchenüblichen einmaligen Abschlussprovision wiederkehrende Bestandskundenprovisionen – ein einzigartiges Angebot in der Branche. „Bleibt ein Kunde nach Ablauf der ersten Vertragslaufzeit erhalten, was bei einem marktführenden Versorger regelmäßig der Fall ist, erhält der Mitarbeiter monatlich Folgeprovisionen“, erklärt Marvin Ludewig. „Durch den Aufbau eines Kundenstammes kann also ein lukratives passives Nebeneinkommen generiert werden.“ So profitieren auch die Partneragenturen der Ludewig Marketing GmbH von einer erhöhten Mitarbeiterbindung und gesteigerter Motivation durch fortlaufende Zusatzeinnahmen.

Marvin Ludewig: Erstklassiges Leistungsangebot mit nachhaltigem Nutzen für alle Beteiligten

Dass sie ihre Mitarbeiter im Laufe der Zusammenarbeit an die Ludewig Marketing GmbH verlieren, müssen die Vertriebsagenturen dabei aber nicht befürchten. „Bei Anmeldung sind die Mitarbeiter für ihre Agentur im System blockiert, denn es zählt zu unseren Grundsätzen, niemals Mitarbeiter abzuwerben“, verrät Marvin Ludewig. Vielmehr unterstützen der Vertriebsexperte und sein Team die Agenturen sogar bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter: Mit gezielten Onlinemarketing-Kampagnen werden zentral neue Vertriebsmitarbeiter gewonnen, die bei Bedarf an die Partneragenturen vermittelt werden. Als eine der wenigen Vertriebsagenturen mit festangestellten Außendienstmitarbeitern zeigt die Ludewig Marketing GmbH Partneragenturen außerdem, wie sie Angestelltenteams aufbauen und bietet darüber hinaus die Möglichkeit an, Mitarbeiter direkt über sie einzustellen.

Die komplette Ausstattung – inklusive Kleidung, Hardware und Mitarbeiterausweisen – zählt dabei ebenso zu den Leistungen der Direktvertriebsagentur wie ein umfassendes Schulungs- und Weiterbildungsangebot. Auch die Teilnahme an attraktiven Incentives und regelmäßigen Events sowie Quartalsfeiern steht allen Partnern offen. Kommunikation auf Augenhöhe, eine familiäre Atmosphäre und transparente Prozesse runden das Angebot der Ludewig Marketing GmbH ab. Die Ziele, welche die Agentur mit ihrem Geschäftsmodell verfolgt, sind visionär: „Unser partnerschaftlich aufgebautes System soll mittelfristig auf über hundert Partneragenturen und Büros in ganz Deutschland anwachsen und allen Beteiligten nachhaltigen Nutzen bieten“, verrät Marvin Ludewig abschließend. „Damit wollen wir zum bundesweit größten Energievertrieb im Außendienst werden.“

Quelle: Ludewig Marketing GmbH (ots)