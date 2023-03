Boosten Sie das Wachstum Ihres Unternehmens mit Silvr

WERBEANZEIGE - Um damit zu beginnen, in ihr Wachstum zu investieren, benötigen Unternehmen eine solide Grundlage. Allem voran müssen das nötige fachliche Wissen und Kapital vorhanden sein, um effektiv zu wachsen. Mit Silvr erhalten Sie sowohl das nötige Know-how als auch die finanziellen Mittel, um zum richtigen Zeitpunkt skalieren zu können.

Von Anfang an auf einer gesunden Grundlage

Kapital ist gerade in den Anfängen eines Unternehmens entscheidend. In der Gründungs- und Wachstumsphase muss häufig viel vorab investiert werden, z. B. in Büroräume, Personal, Fertigung, Material oder Werbung. Die nötigen Mittel dazu kommen nicht immer zum passenden Zeitpunkt.

Wird gerade in jungen Unternehmen Fremdkapital zugeführt, muss sich das sowohl für das Unternehmen lohnen als auch für den Kapitalgeber. Das Unternehmen muss dazu eine optimale Balance zwischen wirtschaftlichem Risiko und nachhaltigem Wachstum finden. Das bedeutet, dass das Unternehmen auf eine gesunde Weise wächst und die Zusatzkosten für das Fremdkapital wieder ausgleichen kann.

Netzwerke für mehr Wachstum

Geld ist im Business jedoch nicht alles. Egal, in welcher Branche das Unternehmen aktiv ist, ein Netzwerk ist heutzutage im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Netzwerke sind dynamisch und bieten einen guten Anlaufpunkt für den Austausch mit spannenden unternehmerischen Bekanntschaften. Ein gutes Netzwerk unterstützt, gibt Tipps, kann bei Fragen helfen, ist zugleich Inspirationsgeber und Ideenfinder.

Durch aktive Netzwerkarbeit kann ein Unternehmen dem zukünftigen Wachstum positiv entgegensehen. Man findet nicht selten Kooperationen, Erfahrungsberichte und Ideen, die sich für die jeweiligen Märkte und Nischen anpassen lassen.

Kapital effizient für ein gesundes Wachstum nutzen

Unternehmen können auf verschiedenen Wegen frisches Kapital für ihre Aktivitäten einholen. Der Klassiker ist der Bankkredit, doch natürlich gibt es auch neuartigere Finanzierungen wie Crowdfunding, Factoring und Revenue-Based Financing. Der optimale Finanzierungsmix ist von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Bei der Entscheidung sollte man darauf achten, dass das Kapital optimal im Unternehmen genutzt werden kann.

Wirtschaftliche Schwankungen wie in den letzten Jahren haben uns nur zu gut gezeigt, wie schnell es auf und ab gehen kann und gerade hier sind nachhaltige und flexible Finanzmöglichkeiten eine enorme Unterstützung.

Mit Silvr Unternehmen gesund wachsen lassen

Als Europas erster Neolender und Marktführer für datenbasierte Finanzierungen ermöglicht Silvr digitalen Unternehmen flexible und moderne Finanzierungsmöglichkeiten. Die innovative Plattform ermöglicht es, ihren Kapitalbedarf zu decken und ihren Cashflow on-demand zu optimieren. Die flexible Finanzierungslösung von Silvr ermöglicht es, gezielt in Wachstum zu investieren - Skalieren leicht gemacht.

Silvr tritt hierbei nicht nur als reiner Geldgeber für E-Commerce- und SaaS-Unternehmen auf, sondern wartet mit einem breit gefächerten Netzwerk an Gleichgesinnten, Tech-Experten, Medien-Agenturen und vielen mehr auf. Der Mix aus schnell verfügbaren, wachstumsorientierten Finanzierungsmöglichkeiten und einem besonderen Netzwerk, das das Wachstum ebenso wie Ideen und Inspiration ankurbelt, bietet eine optimale und gesunde Art zu wachsen.



