apolut Buchtipp: „Krieg gegen das Bargeld“

In regelmäßigen Abständen wird in deutschsprachigen Medien darüber berichtet, wie weit das bargeldlose Zahlen in anderen Staaten schon vorangeschritten ist. Deutschland und Österreich hingegen werden als Länder mit einer Bevölkerung dargestellt, die mehrheitlich nach wie vor angeblich starrsinnig am Bargeld festhalten. Deutsche und Österreicher, die trotz aller Beschwörungen am Bargeld festhalten, werden seit einigen Jahren als "fortschrittsfeindlich" oder "überängstlich" diffamiert.

Die offensichtlichen Vorteile des Bargeldes, wie guter Überblick über seine Finanzen und monatlichen Ausgaben, Schutz der Privatsphäre und Unabhängigkeit nach einem "Blackout" des Stromnetzes, werden als unwichtig abgetan. Aber wer hat eigentlich ein Interesse an der Abschaffung des Bargelds? Geht es tatsächlich nur um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus? Wer sind die Akteure der Anti-Bargeld-Kampagne und welche Methoden nutzen sie? Was können wir Durchschnittsverbraucher gegen die schleichende Abschaffung des Bargelds tun, wenn wir das als Einschränkung unserer Freiheit empfinden? Der Autor, Hakon von Holst, recherchiert seit 2019 zur schleichenden Verdrängung von Bargeld. In zahlreichen Veröffentlichungen hat er den "Krieg gegen das Bargeld" beleuchtet. "'Krieg gegen das Bargeld' ist ein hervorragend recherchiertes, augenöffnendes Buch, das trotz des ernsten Themas angenehm zu lesen ist. Dafür sorgt die positiv-optimistische Grundhaltung von Hakon von Holst, ebenso wie die vielen anschaulichen Beispiele und die flüssige Sprache." (Norbert Häring, Wirtschaftsjournalist) "Hakon von Holst hat eine ebenso engagierte wie sachkundige Untersuchung zum 'War on Cash' vorgelegt, die vorgeschobene Argumente und reale Gründe präzise durchleuchtet: ein Aufklärungsbuch im besten Sinne." (Paul Schreyer, Journalist) "Freiheit beginnt in der Hosentasche - und sie kann dort enden. Dieses unterhaltsame und gleichzeitig sachkundige Buch räumt auf mit dem Mythos vom überholten Bargeld. Eine Pflichtlektüre für alle mündigen Bürger." (Dirk Löhr, Wirtschaftswissenschaftler) Hakon von Holst, Krieg gegen das Bargeld 80 Seiten, 1. Auflage, 2025 ISBN 978-3-910568-21-1