Bereit für die Selbstständigkeit? SuperVista AG verwirklicht den Traum vom eigenen Store

Die Zahl der augenoptischen (stationären) Fachgeschäfte nimmt stetig ab und lag laut aktuellem ZVA Branchenbericht 2024 bei 10.820 und damit wieder unter dem Vorjahreswert (11.000). Die SuperVista AG, u.a. bekannt durch die Marke brillen.de, möchte diesem Negativtrend mit einem einzigartigen Geschäftskonzept entgegenwirken und bietet bundesweit potenziellen Lizenznehmern die Chance auf die Selbständigkeit.

Interessierte Augenoptiker aber auch Seiteneinsteiger können ohne Eigenkapital bestehende und neue brillen.de Showrooms übernehmen und das völlig risikofrei. Die neuen Stores sind eine Kombination aus dem bereits bekannten Brillendiscounter brillen.de und der neuen Marke für höherpreisige Designerfassungen THE GOOD BRAND OPTICIANS. Somit kann eine breite Zielgruppe angesprochen werden.

SuperVista unterstützt die Lizenznehmer bei der Wahl der passenden Location und erstellt einen maßgeschneiderten Businessplan. Zudem werden der komplette Ladenbau, die Warenbereitstellung inkl. Designerfassungen, die technische Anbindung mit modernster Remote Refraktionstechnik und die Brillenproduktion von SuperVista übernommen. Außerdem profitieren die Lizenznehmer von den breitgefächerten brillen.de Marketingmaßnahmen, die dank einer Datenbank von über 10 Millionen Kundenkontakten für terminierte Kunden ab dem ersten Tag sorgen. Das innovative brillen.de Showroom-Konzept, indem mit modernster Technologie die augenoptischen Kompetenzen on demand digital und entsprechend den EU-Richtlinien zur Telemedizin zugeschaltet werden, ermöglicht es, den Store auch als Ein-Mann-Betrieb zu führen.

Susanne H. war Angestellte einer großen deutschen Augenoptik Filialkette und ist seit Kurzem Lizenznehmerin von brillen.de. Sie sagt über ihren Schritt in die Selbstständigkeit: "Als Augenoptikergesellin einer großen deutschen Filialkette war ich wegen des Leistungsdrucks und der geringen persönlichen Flexibilität zunehmend unzufrieden. Als ich davon hörte, dass brillen.de für ihre Stores LizenznehmerInnen sucht, bewarb ich mich dort. Mir wurde ein Store in der Nähe meines Wohnortes angeboten, den ich nach einer zweiwöchigen Trainingsphase direkt übernehmen konnte. Auf diese Weise ist für mich ein beruflicher Traum in Erfüllung gegangen: ich bin selbständig, führe einen Showroom ohne einen Meistertitel haben zu müssen und kann mich auf ein bewährtes Geschäftsmodell von brillen.de verlassen.

Innerhalb dieses Modells bekomme ich die Brillen komplett verglast oder formgerandet geliefert und auch die Kundenabwicklung wird mir abgenommen inkl. der Abrechnung und Buchhaltung. Das Marketing ist zentral gesteuert, ich muss mich um keinen Wareneinkauf kümmern, sondern kann mich voll auf den Verkaufsprozess und die Kunden konzentrieren. Dafür erhalte ich vom Nettoumsatz eine leistungsabhängige Provision. So bin ich Teil einer Firma, kann den Erfolg für mich aber selber verantworten und beeinflussen - besser geht es nicht!"

Quelle: SuperVista AG (ots)