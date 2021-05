Cornelia Funke veröffentlicht Fortsetzung der Bestseller-Reihe "Drachenreiter" "Der Fluch der Aurelia"

Der Drachenreiter kommt mit einem dritten Abenteuer zurück: Am 8. Oktober 2021 erscheint ein weiterer, lang erwarteter Band der Besteller-Reihe "Drachenreiter. Der Fluch der Aurelia" von Cornelia Funke im Hamburger Dressler Verlag.

Bereits am 30. Mai wird die internationale Bestsellerautorin in einer Online-Lesung ihren deutschen Fans erste Einblicke in die Geschichte gewähren und zwei Kapitel daraus lesen. Diese weltweite Premierenlesung findet ab 19:30 Uhr im Rahmen der diesjährigen digitalen Leipziger Buchmesse auf dem Instagram-Kanal der Verlagsgruppe Oetinger statt.

Julia Bielenberg, CEO Dressler: "Drachenreiter Ben kämpft diesmal für die Rettung aller Fabeltiere. Sprachlich elegant und liebevoll erzählt bis hin zur kleinsten Figur nimmt uns Cornelia Funke mit auf eine spannende Reise in eine fantastische Unterwasserwelt. Auf so wunderbar kluge Weise öffnet uns die Autorin den Blick für die Schönheit und Zerbrechlichkeit dieser Welt. Wir müssen retten, was wir lieben! Ein wichtiges Buch, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen unterhält wie berührt."

Drachenreiter Ben will unbedingt Zeit mit Lungs Nachwuchs am Saum des Himmels verbringen. Denn was gibt es Aufregenderes als Drachenbabys? Aber da ruft auch schon das nächste Abenteuer nach dem Drachenreiter und seinen Gefährten: Aurelia, ein Fabelwesen aus der Tiefsee, wird im dicht besiedelten Kalifornien an Land kommen und neues Leben bringen. Dem gigantischen Wesen sollte man friedlich begegnen und ihre Samenkugeln müssen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden, sonst drohen alle Fabeltiere der Welt vernichtet zu werden...

Der erste Drachenreiter-Band, 1997 im Dressler Verlag erschienen, ist mit über 700.000 verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Kinderbücher von Cornelia Funke. Auch in den USA wurde "Drachenreiter" ein großer Erfolg und erreichte Platz 1 der New York Times Bestsellerliste. Damit ist Cornelia Funke die erste und bislang einzige deutsche Kinderbuchautorin, die den amerikanischen Buchmarkt erobern konnte.

Quelle: Dressler Verlag GmbH (ots)