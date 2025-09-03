CITIZEN TSUYOSA 60 Automatic - neues Werk mit 60 Stunden Gangreserve und mehrgliedriges Band

Darf es etwas mehr sein? CITIZENs beliebte TSUYOSA-Reihe erhält ein neues hauseigenes Werk (Kaliber 8310) mit einer erhöhten Gangreserve von 60 Stunden. Somit kann man diese Automatikuhr getrost zwei Tage - beispielsweise über das Wochenende - ablegen, und sie läuft danach immer noch.

Auf der optischen Seite gibt es nun noch mehr Eleganz und Flexibilität am Handgelenk - in Form eines reich verzierten Strukturzifferblatts im Guilloch-Stil und eines mehrgliedrigen Edelstahlbands, das sich besonders komfortabel trägt. Insgesamt drei Updates innerhalb der TSUYOSA-Reihe, die für viele Uhrenfans den Unterschied machen dürften.

CITIZEN präsentiert die neuen TSUYOSA-Modelle mit 60 Stunden Gangreserve, strukturiertem Zifferblatt und Multi-Link-Band in drei Varianten: In Edelstahl mit schwarzem Zifferblatt, in Bi-Color mit grünem Zifferblatt und in einer rosé-goldenen Variante. Sie sind ab September im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 379 Euro (Edelstahl), 399 Euro (Bi-Color) und 429 Euro (Roségolden, IP-Beschichtung).

Neues Werk, edler Look - bewährte Features

Neben dem neuen automatischen Inhouse-Werk (Kaliber 8310) mit 60 Stunden Gangreserve setzt CITIZEN bei den neuen TSUYOSAs auf bewährte Features: Kratzfestes Saphirglas mit Lupe über dem Datumsfenster, Leuchtmasse auf den Zeigern und Indizes, einen Glasboden, der einen Blick auf das neue Werk ermöglicht sowie eine Krone auf der 4-Uhr-Position für eine schlanke Silhouette und mehr Tragekomfort.

Das neue Zifferblatt im Guilloche-Stil ist nicht zum ersten Mal in der TSUYOSA-Reihe zu finden. Anfang Jahr 2024 präsentierte CITIZEN einige TSUYOSA-Modelle mit kleiner Sekunde - und eben diesem im Guilloche-Stil gehaltenen Zifferblatt. Basierend auf dem positiven Feedback der Uhren-Community sind sie nun auch bei diesen drei neuen Modellen mit Zentralsekunde zu finden.

Quelle: Citizen Watch Europe GmbH (ots)