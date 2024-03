iPhone Code vergessen – was kann ich tun?

Nahezu jeder schützt sein Handy vor fremdem Zugriff durch einen Pass-Code oder eine Tastensperre. Dies ist auch gut und wichtig. Jedoch kann es bei Geräten, die Sie nicht oft verwenden, auch mal dazu kommen, dass Sie den Pass-Code vergessen. So können Sie auf dem iPhone einige Versuche durchführen, um diesen zu finden oder sich daran zu erinnern. Wenn dann doch alle Stricke reißen, sollten Sie einen anderen Weg finden, dieses zu entsperren. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel 5 Wege vor, mit denen Sie Ihr iPhone entsperren können.

iPhone Passcode vergessen – wichtige Informationen

Mit 10 Versuchen können Sie den vergessenen Code beim iPhone versuchen herauszufinden. Nach sechs Fehlversuchen haben ist das Gerät für eine Minute gesperrt und mit jedem Fehlversuch verlängert sich diese Zeit. Nach 10 Versuchen wird Ihr Gerät dauerhaft deaktiviert oder gesperrt. Es werden nun keine weiteren Eingaben mehr zugelassen und Sie erhalten eine Meldung, dass Sie Ihr iPhone mit dem iTunes verbinden sollen. In diesem Beitrag finden Sie 5 Wege, um Ihr iPhone erfolgreich zu entsperren. Lesen Sie die nachfolgenden Punkte aufmerksam, um alle Möglichkeiten kennenzulernen.

Weg 1: iPhone code vergessen – mit 4uKey entsperren

Eine vieler Möglichkeiten, den Passcode von einem iPhone zurückzusetzen, ist die Verwendung von 4uKey von Tenorshare. Damit können Sie Ihren Passcode einfach, schnell und zuverlässig zurücksetzen und anschließend wieder auf Ihr Handy zugreifen.

Zusätzlich zur Passcode-Zurücksetzung bietet 4uKey von Tenorshare eine Reihe weiterer Funktionen. Es ermöglicht Ihnen zum Beispiel, das Apple ID-Konto ohne Passwort zu entfernen, ein deaktiviertes iPhone ohne iTunes oder iCloud wiederherzustellen und den Wiederherstellungsmodus mit einem Klick zu betreten oder zu verlassen. Darüber hinaus unterstützt es die neuesten iOS-Versionen und Geräte. Laut Hersteller können Sie mit 4uKey Ihr iPhone effizient und sicher verwalten.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Schritt1: Herunterladen und Installieren

Laden Sie die Software von der Seite des Herstellers herunter und installieren Sie diese auf Ihrem PC oder Mac.

Schritt 2: iPhone mit dem Computer verbinden

Verbinden Sie das iPhone über ein USB-Kabel am Computer an. Die Software erkennt automatisch das Gerät. Sollte die Erkennung nicht funktionieren können Sie den Wiederherstellungsmodus verwenden. Die zweite Möglichkeit ist es, das Handy durch aufrufen des DFU-Modus zu erkennen.

Bild: Tenorshare



Schritt 3: Herunterladen des Firmware Pakets:

Wählen Sie einen Speicherpfad und laden Sie das Firmware Paket herunter. Sollte das automatische herunterladen nicht funktionieren, so können Sie den Link kopieren und die Software über den Browser herunterladen. Wenn Sie schon ein Firmwarepaket auf dem Computer haben, so können Sie dieses verwenden und müssen Sie nicht nochmal herunterladen.

Schritt 4: Bildschirm Ihres iPhone entsperren

Direkt nach dem Download beginnt die Software damit das iPhone entsperren code vergessen durchzuführen.

Schritt 5: Passwort zurücksetzen

Nach dem zurücksetzen des Passcode können Sie Ihr iPhone wieder neu einrichten und einen neuen Passcode vergeben. Auch die Eingabe von Touch-ID und Face-ID ist wieder möglich.

Bild: Tenorshare



Weg 2: iPhone Code vergessen – mit iTunes / Finder entsperren

Wenn Sie den Code iPhone vergessen haben, können Sie dieses auch mit dem Finder von iTunes zurücksetzen. Allerdings ist diese Methode nur dann erfolgreich, wenn Sie zuvor das iPhone über iTunes oder den Finder gesichert haben. Ansonsten können Sie diesen Schritt gleich überspringen.

Hier sind folgende Schritte notwendig:

Verbinden Sie das iPhone mit dem Computer

Öffnen Sie iTunes oder den Finder

Setzen Sie Ihr iPhone in den Wiederherstellungsmodus Klicken Sie auf dem Computer auch auf „Wiederherstellen“

Software wird heruntergeladen und installiert Nach der Installation können Sie dann einen neuen Passcode vergeben.

Weg 3: iPhone Code vergessen – mit iCloud entsperren

Wenn Sie sich fragen, was Sie bei iPhone Code vergessen was tun können, so ist eine der Antworten, dass Sie den iPhone Code mit iCloud zurücksetzen können. Mit der aktivierten Funktion „mein iPhone suchen“ können Sie dann über iCloud Ihren Passcode zurücksetzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Öffnen Sie auf der iCloud Seite die App Find My iPhone. Dazu müssen Sie sich mit Ihrer Apple-ID anmelden.

Wählen Sie unter den Geräten das gewünschte Gerät aus

Wählen Sie dann „iPhone Löschen“

Damit wird das Gerät aus der Ferne gelöscht. Selbst der Passcode wird dabei gelöscht.

Zur Wiederherstellung können Sie dann ein iCloud Backup verwenden. Somit bringen Sie nach dem Löschen alle notwendigen Daten wieder auf Ihr Handy.

Weg 4: iPhone Code vergessen – ohne PC entsperren

Wenn Sie Ihren iPhone Code vergessen ohne PC entsperren möchten, so ist dies auch recht einfach möglich. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, den Passcode einzugeben wird Ihr iPhone blockiert. Dabei erscheint rechts oben am Bildschirmrand die Option „iPhone Löschen“. Mit einem Klick darauf beginnen Sie das iPhone zu löschen. Das alles können Sie ganz ohne Verbindung mit einem PC oder Mac durchführen. Beachten Sie bitte, dass dafür mindestens iOS 15.2 oder höher installiert sein muss. So sollten Sie zuvor Ihr iPhone aktualisiert haben, sonst steht ihnen diese Option nicht zur Verfügung.

Dazu sind diese Schritte notwendig:

Nach mehrmaligen Versuchen wird dann die Meldung „in 15 Minuten erneut versuchen“ angezeigt. Dabei erscheint oben rechts die Option „iPhone Löschen“. Klicken Sie dann darauf.

Danach gelangen Sie in das Menü für das Zurücksetzen des iPhones. Klicken Sie erneut auf „iPhone Löschen“ und bestätigen Sie dann diesen Schritt.

Nun müssen Sie Ihre Apple-ID und Ihr Passwort eingeben. Nun wird das iPhone zurückgesetzt und dabei wird auch der Passcode gelöscht.



Tipps zum Schutz vor dem Verlust des iPhone-Passcodes

Wie Sie gesehen haben, gibt es einige Möglichkeiten, trotz Verlust des Passcode, wieder Zugriff auf das iPhone zu bekommen. Aber besser ist es natürlich, wenn es gar nicht so weit kommt. Daher haben wir hier noch einige Tipps für Sie, wie Sie den Verlust vermeiden können.

Wählen Sie ein Zeichenmuster, was für Sie eine bestimmte Bedeutung hat oder logisch ist.



Verwenden Sie sichere Zahlencodes die für Sie eine bestimmte Logik oder einen bestimmten Zusammenhang haben



Notieren Sie den Passcode und bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort auf

Testen Sie sofort bei der Festlegung den Passcode um sicherzugehen, dass Sie sich nicht vertippt haben.



Fazit

Zusammenfassend gibt es mehrere Lösungen, wenn Sie Ihren iPhone Code vergessen haben. Sie können 4uKey verwenden, iTunes/Finder, iCloud, oder sogar ohne PC, um Ihr iPhone zu entsperren. Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, es gibt Lösungen, um Ihr iPhone wieder zugänglich zu machen. Lassen Sie sich nicht von einem vergessenen Code aufhalten, es gibt immer eine Lösung!

