Echter Blickkontakt in Videocalls: Deutsches KI-Startup Casablanca endlich mit Enterprise-Produkt

Das deutsche Startup Casablanca.AI hat mit seinem Auftritt bei "Die Höhle der Löwen" eindrucksvoll gezeigt, dass führende KI-Technologie auch aus Deutschland kommen kann. Die KI-Software des Startups aus dem Schwarzwald stellt authentischen Blickkontakt in Videocalls her. Bisher war die Anwendung in größeren Unternehmen umständlich. Das ändert sich jetzt mit dem neuen Enterprise-Produkt.

Forschungen der Yale University und des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) belegen, dass virtuelle Meetings mit direktem Blickkontakt über 20 Prozent produktiver, effizienter und effektiver sind. Zwei Studien an der Berliner Humboldt-Universität bestätigen den direkten Impact von Casablanca: Die KI-Software steigert die Effektivität von Recruiting und Consulting durch Blickkontakt statistisch signifikant. Ohne zusätzliche Hardware oder komplizierte Einstellungen schafft die deutsche KI-Technologie eine Kommunikation wie in einem persönlichen Gespräch. Casablanca wird als virtuelle Kamera installiert und läuft daher mit jeder Videokonferenz-Software, ob Zoom, Teams, Webex oder auch Opensource-Varianten wie Bluejeans. Mit dem Enterprise-Produkt kommen wichtige Neuerungen: Nahtloser Einsatz in allen Abteilungen: Die Rechengeschwindigkeit wurde gesteigert. Damit läuft die Software nahtlos auf allen Windows 11 fähigen Geräten - ohne zusätzliche Hardware oder Grafikkarte.

Sofort einsetzbar: Casablanca kalibriert sich automatisch. Anwender müssen keine manuellen Einstellungen vornehmen und können die Software ohne Schulungen sofort nutzen.

Zentrale Administration: Dank zentraler Verwaltung durch MSI-Pakete und MS Entra kann die IT-Abteilung Casablanca auf allen Geräten über den gesamten Lebenszyklus zentral administrieren.

Hoher Datenschutz: Der Videostream wird niemals an die Casablanca-Server übertragen, sondern ausschließlich "on-edge" auf dem lokalen Rechner verarbeitet. Blick in die Zukunft Casablanca.AI plant, sein neues Enterprise-Produkt kontinuierlich weiterzuentwickeln und für weitere Einsatzbereiche zu optimieren. Neben Vertrieb, Recruiting und Führung stehen insbesondere Coaching, Telemedizin und E-Learning im Fokus - überall dort, wo echtes Vertrauen online geschaffen werden soll. "Mit Casablanca haben Unternehmen die Möglichkeit, das Potenzial ihrer virtuellen Kommunikation voll auszuschöpfen", sagt Carsten Kraus, Founder & CEO von Casablanca.AI. "Wir möchten, dass Menschen weltweit virtuell zusammenarbeiten können, ohne auf die zwischenmenschliche Komponente verzichten zu müssen. Mit dem neuen Enterprise-Produkt legen wir dafür das Fundament - denn echter Blickkontakt bringt mehr Nähe, mehr Vertrauen und letztlich auch mehr Erfolg in jedes virtuelle Meeting." Quelle: Casablanca.AI (ots)