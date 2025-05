FRANKIA feiert Geburtstag: mit der Edition TOGETHER

2025 ist ein besonderes Jahr für FRANKIA. Der Traditionshersteller von Premiumreisemobilen feiert seinen 65. Geburtstag und setzt gleichzeitig wegweisende Schritte in die Zukunft. Der erste Meilenstein des Jubiläumsjahres ist der Launch der neuen Edition FRANKIA TOGETHER. Dieses Sondermodell ist eine Hommage an die legendäre Rundsitzgruppe mit Alkoven und setzt neue Maßstäbe in Design, Qualität und Komfort.

65 Jahre FRANKIA: Handwerkskunst "Made in Germany" Seit 1960 stehen FRANKIA-Reisemobile für höchste Handwerksqualität. Jährlich verlassen rund 650 Fahrzeuge das Werk im oberfränkischen Marktschorgast. Ein Markenzeichen des Herstellers ist die größte Auswahl an Rundsitzgruppen auf Fiat- und Mercedes-Benz-Basis. Die ersten Alkoven-Modelle mit Rundsitzgruppe entstanden in den 1980er Jahren und erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit - kein Wunder, denn kaum ein anderer Grundriss rückt das "Zusammensein" so sehr in den Mittelpunkt. Nun belebt FRANKIA die Rundsitzgruppe neu: mit dem 4,5-Tonner FRANKIA TOGETHER in den Grundrissen A 680 und A 740. FRANKIA TOGETHER: vom Bestseller zum Top-Performer Die Edition TOGETHER hebt Rundsitzgruppen- bzw. Alkoven-Modelle auf ein neues Niveau. Neben einem frischen und modernen Außen- und Wohndesign überzeugt sie mit durchdachten Komfort-Upgrades, Top-Serienausstattung und umfangreicher Autarkie (320-Ah-Batterie in Serie). Der TOGETHER-Style Außen präsentiert sich der TOGETHER mit frischem Design und Sandakzenten. Das Key-Visual ist ein großes "U", das symbolisch für die Rundsitzgruppe steht. Im Innenraum setzt FRANKIA auf Mix & Match: Zwei Holzvarianten (hell/dunkel) lassen sich mit trendigen Styles kombinieren, darunter Kissen mit Animal-Print und Designboden in Betonoptik. Alle Polsterungen bestehen aus Premiumstoffen von Rohleder® und das Logo ziert alle vier Kopfstützen (Fahrerhaus und Sitzgruppe). Loft-Feeling auf Rädern Trotz kompakter Abmessungen bietet die Edition maximalen Bewegungsfreiraum (Stehhöhe 2,03 m, Rundsitzgruppe 1,79 m). Beide Grundrisse eignen sich ideal für Paare und sind auch hundefreundlich. Ein lichtdurchfluteter Innenraum mit großem Heki (optional mit drei Panoramafenstern) verstärkt das Gefühl von Weite. Die TOGETHER Rundsitzgruppe 2.0 Der TOGETHER-Komfort ist zukunftsweisend: Eine neu entwickelte Polsterung sowie höhere Rückenlehnen in ergonomischer Neigung garantieren maximalen Sitzkomfort. Kedern sorgen für ideale Stabilität. Perfekt zum Entspannen: Durch die komplette (Raum-)Nutzung der Ecken profitieren Reisende von größeren Sitzflächen. Ein weiteres Upgrade ist der bewusste Verzicht auf Schiebegardinen und der Einsatz von Schals für eine freie Sicht. Zentrum der TOGETHER Rundsitzgruppe ist der große verschiebbare Tisch. Auch fürs Entertainment ist gesorgt - mit dem neig- und schwenkbaren 32"-LED-TV. Im Fahrbetrieb und bei Nicht-Nutzung kann dieser praktisch arretiert werden. Der TOGETHER Alkoven FRANKIA steht mit seinen beliebten Alkoven-Modellen der F-Line seit Jahren für den Erfolg dieser besonderen Aufbauart und geht diesen Weg nun weiter. Denn der "neue" Alkoven von FRANKIA zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus: Längseinzelbetten mit jeweils etwa 2 m Länge, extra viel Platz dank 15 % mehr Raumvolumen (im Vergleich zum Vorgänger), großes Heki 3 sowie zwei Seitenfenster, dimmbarer Ambientebeleuchtung und Leseleuchten. Perfekt für Winterreisen ist die ausgezeichnete Wärmeisolierung (zweischaliger Aufbau) sowie die Heizung im Alkoven. TOGETHER bietet jede Menge Besonderheiten für maximalen Wohnkomfort: Raumhoher XXL-Kleiderschrank

MaxiFlex-Küche mit 160-l-Kühlschrank inkl. Gefrierfach - beidseitig zu öffnen - sowie Backofen

Staufach für Schuhe im Eingangsbereich, Zugriff zum Doppelboden im Innenraum

FRANKIA Raumbad mit Spiegelschrank, Waschbecken mit Unterschrank, Keramiktoilette mit Wechselkassette

1,05 m hohe Heckagarage mit Heckklappe bietet Platz für zwei Fahrräder

Stufenlosen Zugang zur Heckgarage über die Seitentür In Serie: zusätzliche Ausstattung im Wert von über 25.000 Euro (In Auszügen ...) TOGETHER Außendesign

Rohleder® Stoff-Wohnwelt mit Auswahl Visby/Noce

ALDE Warmwasser Heizung

Thermo Guard Plus® Wandaufbau mit 11 Jahren Dichtigkeitsgarantie

Fiat Lounge Pack mit Radio | 32-Zoll-TV

Autarkie Paket + Upgrade Autarkie-Paket von 210 Ah auf 320 Ah

Rückfahrkamera, Wi-Fi, DuoControl, zusätzliche TV-Kombisteckdose

Markise manuell (kalkuliert mit 4,5 m)

Beleuchtungsprofil Technische Daten FRANKIA TOGETHER A 680 / A 740 AL-KO Tiefrahmen mit 4,5 t z.G. | 180 PS und Automatik | 90-l-Dieseltank | Maße: A 680: L/B/H: 7,06 m/2,30 m/3,18 m | Maße A 740: L/B/H: 7,52 m/2,30 m/3,22 m | Frischwasser-Tank 150 l inkl. 50 l-Fahrbefüllung und Notbefüllstutzen | Abwasser-Tank 130 l | Stehhöhe im Fahrzeug 2,03 m / Rundsitzgruppe 1,79 m | Dometic TecTower 118 l + 29 l Quelle: FRANKIA-GP GmbH (ots)