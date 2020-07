Abstrakte Kunst im dreieckigen Bilderrahmen

Das Dreieck - puristisch in der Grundform und variabel in seiner Darstellung bietet es vielfältige Möglichkeiten an Kombinationen. Die Kunst - was für ein dehnbarer Begriff. Die 5 Buchstaben vereinen so Vieles und stehen für Kreativität, Individualität, Stil, Gestaltung, Fantasie, Charakter, Besonderheit, Geschick oder Handwerk.

Die kleine Manufaktur TRISAIGN® hat sich für eine Verbindung aus beiden entschieden und mit ihrer Kunstlinie StringLines im dreieckigen Bilderrahmen ein zusammengehöriges Kunstobjekt kreiert. Geradlinig muss es sein, ohne Schnörkel. Ecken und Kanten braucht es, keine Rundungen und die Kombination aus Gestalterischem und Handwerklichem soll explizit erkennbar sein - so die Maxime der Gründerin Kuke. In Abwandlung der bekannten Fadenbilder entwickeln sich so geometrisch-abstrakte Gebilde, die mit dem dreieckigen Bilderrahmen zu einer unikaten Einheit verschmelzen. Mit den glänzenden Oberflächen der Aluminiumprofile eignen sich die Bilder besonders für die moderne Wohnraumgestaltung und durch die Abstraktheit der StringLines entstehen filigrane Netzwerke, die sich mal stromlinienförmig, mal wild durcheinander oder fokussiert in den Mittelpunkt drängen. Nicht selten lässt sich eine Parallele zu unserer schnelllebigen, urbanen Welt erkennen, indem sie den Charakter der vielfältigen Kommunikations- und Informationswege unserer Globalität widerspiegeln. Je nach Raumgestaltung werden die Größen und Materialien aufeinander abgestimmt. Die verwendeten Rahmenprofile sind ausschließlich aus Aluminium und in unterschiedlichen Formen und Oberflächenfarben erhältlich, ebenso die Passepartouts. Herzstück sind die Motive der sogenannten Strings, deren Materialien keinerlei feste Bestimmung haben. Für jedes Dreiecksbild wird eine individuelle Schablone erstellt und durch die freie kreative Wickelung der Schnüre - quasi die Vernetzung der Strings - entstehen differenzierte eindimensionale und mehrdimensionale, einfarbige, mehrfarbige oder mit weiteren Elementen kombinierte Zufallsgebilde. Jedes Detail wird einzeln gefertigt und bearbeitet. Dafür legt die Manufaktur eigens Hand an und unterstreicht die Individualität. Das Spiel aus Fantasie und Experiment zugleich vereint somit anschaulich Kunst und Handwerk. Quelle: TRISAIGN® (ots)