Eine PDF-Datei genauso so bearbeiten wie ein Word-Dokument

Das PDF-Format ist zu einem unverzichtbaren Mittel in unserem Leben geworden. Sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld hat es sich zum meistbenutzten Format entwickelt, da es den Benutzern ermöglicht, eine feste Datei anzuzeigen, ohne dass das Risiko von Änderungen aufgrund des Systems besteht, das verschiedene Benutzer zum Öffnen verwenden. Zwar werden die meisten Inhalte mit anderen Softwares wie Textverarbeitungsprogrammen, Tabellenkalkulationen, Folienerstellungs-programmen (bzw. „Slide-Builder“) oder Bildbearbeitungsprogrammen erstellt, in den meisten Fällen werden sie jedoch dann in das PDF-Format exportiert, wenn es darum geht, diese Dokumente zu empfangen (bzw. senden) oder mit anderen Benutzern zu teilen.

Das PDF-Format wurde ursprünglich von Adobe entwickelt, um die Übertragung universell unterstützter Dateien zwischen verschiedenen Geräten zu ermöglichen. Heute wurde diese Mission erfolgreich erfüllt und das Tool hat sich zu einem weltweit anerkannten Standardformat für den Austausch geschäftlicher und persönlicher Informationen entwickelt. Heutzutage gibt es kein Format, das besser für die Aufgabe der Standardisierung geeignet ist, was die Verbreitung von Informationen auf der ganzen Welt erheblich erleichtert hat. Die wichtigsten Vorteile des PDF-Formats Derzeit heben Organisationen, die sich auf Informationsprodukte spezialisiert haben, sieben Hauptmerkmale hervor, die PDF zum von der Weltbevölkerung am häufigsten verwendeten Format machen. Universelles Format: Wie gesagt, ist das wichtigste Merkmal, das PDF berühmt gemacht hat, seine Kompatibilität mit allen existierenden Systemen auf der Welt, die es allen Benutzern ermöglicht, normal damit umzugehen. Ein sicheres Format, einfach zu lesen und mit einem Design, das so gestaltet ist, dass es schnell mit anderen Benutzern geteilt werden kann. Grafische Integrität: Eine der größten Herausforderungen des digitalen Zeitalters besteht darin, Inhalte zu erstellen, die bei einem Standortwechsel ihr ursprüngliches Aussehen behalten, was dank des PDF-Formats nun möglich ist. Dieses Format gewährleistet Benutzern, dass alle Inhalte der Datei genau wie im Quelldokument angezeigt werden, was es auch ideal für Druckdateien macht. Bild: wondershare.de Kompatibilität: Was die erste Eigenschaft betrifft, ist die Kompatibilität eines der Markenzeichen des PDF-Formats, da es problemlos von Betriebssystemen wie Windows, MAC oder Linux geöffnet werden kann. Tatsächlich hat die Entwicklung dieser Software und moderner Geräte dazu geführt, dass sie auch von mobilen Systemen wie Android oder iOS gelesen werden kann. Benutzer können es jederzeit auf jedem Gerät verwenden. Sicherheit: PDF-Dateien können durch Schlüssel und Passwörter geschützt werden, sodass sie nur von Personen geöffnet werden können, die diese Informationen kennen. Dadurch wird verhindert, dass der Inhalt der Dateien von Unbefugten genutzt wird. Wir können sie auch signieren und die urheberrechtliche Integrität des gesamten Dokuments wahren. Integration grafischer Elemente: Die oben hervorgehobene grafische Integrität gilt auch für Bilder, Tabellen, Statistiken, Hypertext-Links und alle textkomplementären Elemente. Es spielt keine Rolle, was Ihr Quellprogramm ist. Mit PDF werden an Ihrer Stelle keine Änderungen vorgenommen. Kleine Dateigröße: Das geringe Gewicht von PDF-Dateien ist ein weiterer Pluspunkt, da es deren Übertragung über die wichtigsten Anwendungen und Online-Messaging-Plattformen erleichtert. Ebenso ermöglicht Ihnen diese zugängliche Größe die Speicherung großer Informationsmengen in Dokumenten, die in dieses Format konvertiert wurden. Dauer: Durch die digitale Archivierung können Sie auf die Unmengen an Papier verzichten, die bisher für die Erstellung und Verteilung von Dokumenten erforderlich waren. Außerdem gilt es als unvergängliches Format, sodass alle im PDF-Format erstellten Materialien praktisch eine ewige Lebensdauer haben. Kann ich eine PDF bearbeiten? Die Ausbreitung des PDF-Formats hat auch die Notwendigkeit geschaffen, diese Dokumente modifizieren zu können, um sie an den Geschmack jedes Benutzers anzupassen. In der Tat tauchen PDF-Editoren immer häufiger auf. Hier haben wir uns dafür entschieden, Wondershare PDFelement etwas genauer zu betrachten. Warum PDFelement? Dieser PDF-Editor verfügt über einige nützliche Funktionen und Fähigkeiten. Benutzer können mit diesem Programm Texte so natürlich bearbeiten und erstellen wie mit einem leistungsstarken Textverarbeitungsprogramm wie Word. Mit dieser Software kann man Schriftart, Größe, Zeilenabstand, Einzug, Farbe und Layout unseres Textes ändern, sodass man den Textinhalt nach seinen Wünschen gestalten kann. Wasserzeichen, Seitennummerierung und Hyperlinks sind in PDFelement ebenso verfügbar wie in Word. Aber auch wenn man direkt mit dem Textverarbeitungsprogramm arbeiten möchte, verfügt PDFelement über ein Tool, mit dem man Word in PDF und PDF in Word konvertieren kann. Ein Vorteil ist ebenfalls, dass PDFelement über eine integrierte Rechtschreibprüfung wie Word verfügt. Bild: wondershare.de

Laut Anwendern ermöglicht diese Software den PDF-Benutzern, den Inhaltsbearbeitungsprozess zu beschleunigen, indem sie Änderungen am Dokument selbst vornehmen können. Darüber hinaus bietet PDFelement weitere Sonderfunktionen wie OCR-Erkennung, Komprimierung von Dateien, um sie leichter zu machen, Integration grafischer Elemente, Zusammenführen von Dokumenten usw.

----