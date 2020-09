HiPhi X bringt das erste programmierbare und kundenspezifisch anpassbare Matrix-Beleuchtungssystem mit PML- und ISD-Modulen auf den Markt

HiPhi, Human Horizons' intelligente, vollelektrische Premium-Fahrzeugmarke, freut sich bekannt zu geben, dass der HiPhi X mit dem weltweit ersten programmierbaren und kundenspezifisch anpassbaren Matrix-Beleuchtungssystem ausgestattet sein wird, das aus Dual-Core-Lichtmodulen mit programmierbarer Matrix-Beleuchtung (PML) und intelligenter Signalanzeige (ISD) besteht. HiPhi X wurde für den Einsatz in der Praxis entwickelt und ist in der Lage, Straßenumgebungen zu erkennen und sich selbstständig entsprechend anzupassen.

PML ist mit einer eingebauten elektronischen Steuereinheit (ECU) ausgestattet, die einen Chipsatz enthält, der in der Lage ist, die Scheinwerferlampe und ihre Mikrospiegel direkt zu steuern. Wenn die Infrarotkamera einen Fußgänger oder ein Fahrzeug erkennt, berechnet das Steuergerät auf der Grundlage seiner intelligenten Algorithmen innerhalb von Millisekunden eine Lösung. Durch Veränderung des Winkels der Mikrospiegel werden der Strahlengang und die Helligkeit des Lichts verändert, wodurch eine mehr oder weniger adaptive Beleuchtung ermöglicht wird, die letztlich für ein sichereres Fahren sorgt. Der HiPhi X ist das erste Modell in der Branche, das Infrarot-Nachtsichttechnologie und intelligente Scheinwerfer auf diese Weise kombiniert. Dank der leistungsstarken Nachtsichtfähigkeit kann die PML Objekte und Personen mit größerer Präzision erkennen und die Fahrbahn weiter ausleuchten. Der HiPhi X kann bis zu sechs Objekte, darunter Fußgänger und Fahrzeuge, in einem Umkreis von 400 Metern bei Nacht gleichzeitig in Echtzeit erfassen.

Der Mechanismus, der das Licht und die Spiegel steuert, arbeitet mit Spannung statt mit einem herkömmlichen hydraulischen oder mechanischen Verfahren. Dies ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit und erhöht die Lebensdauer. PML ermöglicht auch die Projektion von Text, Bildern und Videomaterial. Die Projektionen können für verschiedene Anwendungsfälle bereitgestellt werden, z.B. für Festival-Lichtshows, kundenspezifisch anpassbare Benutzerbilder oder Filme.

Mit seiner einzigartigen Human Oriented Architecture (HOA) ermöglicht HiPhi X den Benutzern die Programmierung ihrer Beleuchtung. Sie können die Beleuchtung über die Bearbeitungsoberfläche oder die mobile Anwendung anpassen. HOA ist auch in der Lage, Over-the-Air (OTA)-Updates zu berücksichtigen.

PML ermöglicht die Anpassung der Scheinwerfer basierend auf der Fahrzeuggeschwindigkeit; dabei wird automatisch zwischen vier Fahrlichtmodi umgeschaltet: Standard niedrig, Stadt hoch, Standard hoch und Cluster hoch. Außerdem kann PML auch die Fahrbedingungen erkennen und sich auf sechs einzigartige Beleuchtungsmerkmale einstellen: Fahrzeugverfolgung, Trajektorienvorhersage, Warnung bei Spurverlassen, Warnung bei Spurwechsel.

Der HiPhi X nutzt ein revolutionäres Flüssigkeitskühlsystem, um überschüssige Wärme effizient abzuführen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Fahrzeugscheinwerfersystem auch bei extremen Außentemperaturen von -40 bis 100 Grad Celsius normal funktioniert.

Mit HiPhi X wird auch die weltweit erste ISD für die Massenproduktion eingesetzt. Das Fahrzeug ist an jeder Ecke mit jeweils einer LED-Matrize versehen, die aus 1712 LEDs besteht. Das intelligente, interaktive ISD-Licht ist mit dynamischen, interaktiven Grafiken für sieben Hauptfahrsituationen ausgestattet: Warnung bei Frontalaufprall, Warnung bei Heckaufprall, Wendeanzeiger, Ladezustandsmonitor, Erinnerung an Fahrzeugverriegelung, ferngesteuerte Überwachung des automatischen Einparkens und Erinnerung an Fußgänger.

Der HiPhi X wird diesen Monat bei Auto China in Peking vorgestellt, wobei die Produktion für Ende 2020 und die Auslieferung ab 2021 geplant ist.

Quelle: HiPhi (ots)