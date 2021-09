Weleda Naturweisheit: neue Bio-Nahrungsergänzungsmittel

Weleda, die globale Marktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und Anthroposophische Arzneimittel, bringt Bio-Nahrungsergänzungsmittel auf den deutschen Markt: Weleda Naturweisheit. Seit ihrer Gründung vor 100 Jahren betrachtet Weleda den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit und steht für die Verbindung zwischen Mensch und Natur.

Für die Entwicklung der Nahrungsergänzungsmittel, mit Inhaltsstoffen ausschließlich natürlicher Herkunft, wurde nun die eigene Tradition mit Zeitgeist vereint: Bewährtes Wissen um wertgeschätzte Pflanzen wird für die Bedürfnisse der heutigen Zeit übersetzt. Die Naturweisheiten sind ab September 2021 exklusiv in Apotheken, Reformhäusern und dem Biofachhandel erhältlich.



Mehr und mehr Menschen sehnen sich danach, in einer digitalisierten und von engen Zeitplänen geprägten Welt, Erholung in der Natur zu finden. Schon kleine Verhaltensänderungen helfen, das körpereigene Abwehrsystem zu stärken. Doch unser Leben bietet wenig Gelegenheit für diese kleinen Fluchten aus dem stressigen Alltag. Um dabei zu unterstützen, die Natur in uns zu stärken und dies möglichst einfach in den täglichen Rhythmus zu integrieren, hat Weleda eine Reihe neuer Bio-Nahrungsergänzungsmittel entwickelt. Die Besonderheit: alle enthaltenen Vitamine, Mineralien oder Spurenelemente sind ausschließlich natürlicher Herkunft und die Zutaten darüber hinaus in Bio-Qualität. Die besonderen Rezepturen wurden mit Expert:innen unter Einbeziehung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt. Immer mit dem Fokus: natürlich und von der Weisheit der Natur inspiriert.

Meine Immunformel

In der kalten Jahreszeit und während Phasen mit hoher Belastung ist unsere Abwehr gefragt. Durch Selfcare - auf das eigene Wohlbefinden zu achten - kann der Organismus unterstützt werden, wie etwa Stress mit mehr Achtsamkeit, Meditation oder Sport zu begegnen. Selfcare bedeutet aber auch, das Immunsystem fit zu halten. Meine Immunformel von Weleda Naturweisheit unterstützt uns dabei mit Vitamin C und Zink aus natürlichen Quellen sowie Sanddorn, Ingwer und Holunderblüten. Vitamin C und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und schützen die Zellen vor oxidativem Stress.

Meine Nacht

Neben abendlichen Ritualen - wie Meditation, Lüften oder regelmäßigen Zubettgehzeiten - können wir zusätzlich mit Unterstützung der Natur besser zur Ruhe kommen. Dafür nutzen Menschen seit Jahrhunderten Pflanzen wie Lavendel, Baldrian oder Melisse und nehmen diese beispielsweise als Tee zu sich. Weleda Naturweisheit Meine Nacht ist eine besonders abgestimmte Rezeptur bewährter Pflanzen für die Nacht. Das neue Bio-Nahrungsergänzungsmittel enthält u. a. Extrakte aus Passionsblume, Ashwagandha (Schlafbeere), Schwarznessel und Lavendel.

Meine Vitalquelle

Anfang der Woche noch voller Pläne und Montagabend schon keine Kraft mehr? Meine Vitalquelle von Weleda Naturweisheit enthält Bio-Adaptogene wie Rosenwurz (Rhodiola rosea) oder Sibirischer Ginseng. Beide Pflanzen zeichnen sich durch ihre Widerstandsfähigkeit aus, da sie unter unwirtlichen Bedingungen wachsen können. Daneben tragen Vitamin B12, Vitamin C und Folat zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Die Vitamine B12 und C unterstützen zudem den normalen Energiestoffwechsel.

Quelle: Weleda AG (ots)