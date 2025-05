Fahrradpanne: Kostenloser Abholservice für alle beim Stadtradeln

Stadtradeln lebt vom Mitmachen und noch mehr vom Dranbleiben. Der Fahrradversicherer und Leasinganbieter linexo unterstützt die diesjährige Kampagne des Klima-Bündnis als Sponsoringpartner, sowie ganz konkret im Alltag der Radfahrenden: Mit der linexo App erhalten Stadtradelnde schnelle Hilfe, wenn es unterwegs klemmt.

Wer sein Fahrrad kostenlos in der App des Versicherers linexo by Wertgarantie registriert, profitiert automatisch von einem sechsmonatigen Gratis-Zugang zum Pick-up-Service im Pannenfall. Eine Maßnahme, mit der linexo dafür sorgt, dass möglichst viele Teilnehmende auch bei kleinen Rückschlägen weiter Radkilometer für ihre Kommune sammeln können. "Wir wollen dafür sorgen, dass niemand wegen eines Schadens vom Rad steigen muss und Stadtradeln weitergeht", sagt Sören Hirsch, Bereichsleitung bei linexo by Wertgarantie.

Bei Pannen und Schäden: Hilfe für Radelnde

Auch eine Werkstattsuche und weitere nützliche Services, wie ein digitaler Fahrradpass, sind integriert. Das Angebot gilt unabhängig davon, ob bereits eine Versicherung besteht.

"Denjenigen, die sich aufs Fahrrad verlassen, möchten wir zeigen, dass sie sich auch auf uns verlassen können", so Hirsch. Linexo macht damit klar: Stadtradeln funktioniert am besten, wenn Infrastruktur, Services und Unternehmen Hand in Hand arbeiten.

Mit Kollegen radeln und die Natur genießen

Wie sehr das Radfahren im Unternehmen selbst gelebt wird, zeigen zwei Wertgarantie Mitarbeitende. Eva-Maria, Teamleiterin, nutzt bereits häufig das Rad für den Weg zur Arbeit, zum Einkauf oder in der Freizeit: "Stadtradeln ist eine wunderbare Möglichkeit, nicht nur meine eigenen Fahrgewohnheiten zu verbessern, sondern auch meine Kollegen zum Radfahren zu motivieren. Der gemeinsame Wettbewerb, Kilometer zu sammeln, bringt Spaß und stärkt das Miteinander".

Felix, Projektmanager, ist führerscheinfrei unterwegs und fährt bei jedem Wetter - egal ob mit Trekking- oder Rennrad. "Radfahren ermöglicht es mir, zu entschleunigen und jeden Moment bewusst zu genießen. Egal bei welchem Wetter. Es ist einfach wichtig, rauszugehen und das Rad zu benutzen", sagt Felix und fordert: "Ruhige, gut befahrbare Radwege sind ein Schlüssel dazu, dass wir öfter das Auto stehen lassen".

linexo unterstützt Stadtradeln

Seit 2023 ist der Fahrrad- und E-Bike Versicherer Sponsoringpartner der deutschlandweiten Stadtradeln-Kampagne. Auch in der Region Hannover ist das Unternehmen beim Stadtradeln aktiv: Mitarbeitende sammeln Rad-Kilometer und linexo informiert zum Auftakt des Stadtradelns beim Fahrradfest über Pannenschutz, Fahrradversicherung und Dienstrad-Leasing.

Mit Leistungen von Leasing bis Versicherung ist linexo der verlässliche Partner bei allen Fragen der aktiven Mobilität. Hinter linexo stehen Erfahrungen aus einem Jahrzehnt Bike Leasing, 25 Jahren Bike Versicherung und 60 Jahren Wertgarantie Group.

Quelle: linexo by WERTGARANTIE (ots)