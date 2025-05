EPEU Next Level präsentiert innovative Wasserstoffplasma-Heizsysteme

Angesichts steigender Energiepreise und wachsender Anforderungen an nachhaltige Lösungen werden effiziente Heizsysteme immer wichtiger. Die EPEU Next Level Gruppe setzt neue Maßstäbe: Ihre TÜV-geprüften Heizsysteme erreichen im Betrieb Wirkungsgrade von bis zu 97,68 % und bei der Warmwasserbereitung sogar 99,05 %. Damit zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern elektrischer Heizlösungen - mit hoher Flexibilität und geringen Installationskosten.

Innovative Wasserstoffplasma-Technologie

Die Heizsysteme von EPEU Next Level nutzen einen einzigartigen Plasmaprozess, bei dem Wasserstoff gezielt aktiviert und in Wärme umgewandelt wird. Das Ergebnis ist eine saubere, leise und zuverlässige Heizlösung, die unabhängig von Außentemperaturen arbeitet. Die Technologie eignet sich besonders für Sanierungen, Wohnungen, Häuser oder denkmalgeschützte Gebäude - überall dort, wo klassische Wärmepumpen an Grenzen stoßen.

Nachhaltig und transparent

Die Effizienz der Systeme wurde durch unabhängige Prüfungen bestätigt. In Kombination mit Ökostrom arbeitet das System nahezu CO2-neutral und unterstützt aktiv die Energiewende.

Neue, energiesparende Heizkörper

Neu im Portfolio ist eine Serie besonders energie- und wassersparender Heizkörper, die optimal auf das System abgestimmt sind. Sie benötigen bis zu viermal weniger Wasser als herkömmliche Modelle und ermöglichen zusätzliche Energieeinsparungen.

Vielseitig und komfortabel

Ob kleine Räume, Einfamilienhäuser oder Gewerbeflächen: Die Produktserien bieten für jede Anforderung die passende Lösung. Die Steuerung per WLAN-Thermostat und die einfache Integration machen die Umstellung besonders komfortabel.

Quelle: EPEU Next Level GmbH (ots)