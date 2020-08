Miele-Wärmepumpentrockner alleiniger Testsieger bei Stiftung Warentest

Hervorragendes Ergebnis für den Miele-Wärmepumpentrockner TEB 155 WP: Mit der Note 1,8 ist er alleiniger Testsieger im aktuellen Wäschetrocknertest der Stiftung Warentest (StiWa) - und das mit sicherem Abstand auf alle Verfolger. Insgesamt hat die StiWa acht Wärmepumpentrockner mit einer Beladungsmenge von sieben Kilogramm getestet.

Der komplette Test ist in der September-Ausgabe der Zeitschrift "test" veröffentlicht. Im Test betont die Redaktion besonders die guten Eigenschaften beim Trocknen, in der Handhabung sowie die Umwelteigenschaften des Miele-Gerätes. Besonders gut schneidet der Trockner im Programm "Baumwolle schranktrocken" und "Baumwolle bügelfeucht" ab, und ist dabei noch jeweils das schnellste Gerät im Test.



Auch in der Handhabung ist der TEB 155 WP die Nummer eins. Das Flusensieb sei gut herauszunehmen und leicht zu säubern, so das Urteil der Tester. Gleiches gilt für das Be- und Entladen und das Entleeren des Kondensatbehälters. Bei den Umwelteigenschaften hat besonders der Wirkungsgrad der Kondensation überzeugt. Außerdem ist der Miele-Trockner eines der Geräte im Test, das mit einem klimafreundlicheren Kältemittel arbeitet, welches unschädlich für die Umwelt ist.

Weitere Ausstattungsdetails für perfektes Trocknen

Auch neben den bewerteten Kriterien punktet der Testsieger von Miele mit weiteren bewährten Ausstattungsmerkmalen für erstklassige Resultate und besonderen Komfort. Dazu zählt etwa die patentierte Restfeuchtesensierung PerfectDry für punktgenaue Trocknung der Wäsche, die EcoDry-Technologie mit wartungsfreiem Wärmetauscher - und natürlich die patentierte Miele Schontrommel als Inbegriff sanfter Wäschepflege. Auch das Wäschenachlegen ist kein Problem: Mit AddLoad können vergessene Teile bis kurz vor Programmende hinzugefügt werden - oder auch wieder herausgenommen werden. Wer möchte, kann seine Textilien während des Trocknungsvorgangs mit den Miele-eigenen Duftflakons FragranceDos noch sanft beduften. Der Testsieger ist baugleich mit den Modellen TCB 150 WP, TWB 140 WP und dem TSB 143 WP.

Quelle: Miele & Cie. KG (ots)