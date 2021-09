Fahrrad, Müll Einhausung, Raucherunterstände München

Die Unternehmung Gartenbau-Carport-Garagen Schmidt aus Stein in Mittelfranken ist spezialisiert auf Gartenbau, Garagen und Carports. Nebst einer attraktiven Zufahrt sowie einem wunderschönen Garten bietet die Firma auch Garagen und Carports aller Art an.

Carports eignen sich als Schutz für KFZs. Diese sind in der Regel nach allen Seiten offen und haben Flach- oder Satteldächer. Flachdächer werden darüber hinaus auch begrünt angeboten. Satteldächer haben den Vorteil, dass Regen und Schnee einfacher abgleiten können. Die Firma Schmidt offeriert aber außerdem Carports an, die wie eine kleine Garage halbseitig geschlossen sind. Aus Aluminium oder Kunststoff angefertigt, sind sie zügig montiert und dennoch robust. Carports können selbstverständlich zudem auf einer Seite an die Wand des Hauses angebaut sein.

Ein Carport aus Holz schaut sehr edel aus und kann ein Leben lang halten. Dieser sollte aber zum Heim passen, denn das schafft Einheitlichkeit, die immer einen guten Eindruck bei vielen anderen Menschen hinterlässt. Ein Carport ist eine famose Option, um Ihr Auto zu schützen. Das kostet weniger als der Bau einer Garage und dies dauert darüber hinaus nicht so lange, es zu errichten!

Das Unternehmen Gartenbau-Carport-Garagen Schmidt arbeitet nach dem Qualitätskriterium Made in Germany. Alle Carports sind mit einer 10-Jahres-Werksgarantie ausstaffiert. Außerdem sind diese Carports vom TÜV Nord zertifiziert (A75-SO18). Genau das gewährleistet die zertifizierte Herkunft sowie erstklassige Produktqualität und solide Beschaffenheit. Produktqualität Made in Germany begeistert nicht allein durch Design, sondern auch Systemfunktionalität und ergonomische Gestaltung.

Ebendiese Carports eignen sich für jedes Grundstück, sind immer wieder nachrüstbar und bieten eine große Palette an Möglichkeiten zur Kombination. Außerdem sind die Carports robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig und langlebig.

Auch Carports können mit Hilfe von Gartenbau-Carport-Garagen Schmidt maßgeschneidert konzipiert werden. Die Beschäftigten verfügen über ein fundiertes Know-how und nehmen in regelmäßigen Abständen an Fortbildungen teil, zudem verfügen sie über einen immensen Erfahrungsschatz in diesem Segment. Wenn Sie Interesse haben, sind Besichtigungen stets möglich, also zögern Sie nicht, die Beschäftigten per E-Mail oder Telefon zu kontakten!

In Tagen des Klimawandels kann ein grüner Carport auch anders interpretiert werden. Ein Großteil der Carports verfügen über Flachdächer, die sich perfekt zur Bepflanzung/Begrünung eignen. Das sieht nicht nur hinreißend aus, sondern das Flachdach wirkt wie eine Klimaanlage, indem es auch die Umgebung kühlt! Die Art der Begrünung hängt von Ihnen und Ihrem Geschmack ab! Selbst diesbezüglich verspricht Gartenbau-Carport-Garagen Schmidt in Stein fachmännische Fachberatung. Ausgesprochen effektvoll macht sich ein begrüntes Flachdach bei einem Carport aus Holz. Auch hier sind etliche verschiedenartige Möglichkeiten frei wählbar. Begrünte Carports sind nicht nur visuell phänomenal, sie sind umweltfreundlich, nachhaltig und darüber hinaus gut für den Tierschutz! Mithilfe der Bepflanzungen werden Bienen und Insekten angelockt. Keine Sorge sie beschädigen den neuen Carport natürlich nicht! Mit dem Carport schützen Sie also nicht nur Ihren Wagen, sie fördern auch die Umwelt und ein gesundes Klima. Bei Bedarf kann auf dem Dach des Carports auch eine kleine Solaranlage zur Ladung des Autos verbaut werden.

