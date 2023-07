5 Vaping-Mythen, die Sie aufgeben sollten zu glauben

Wir kennen alle das Szenario. Während einer Party zücken Sie Ihren Vape Pen. Plötzlich startet ein anderer Gast eine Diskussion darüber, dass er gehört hat, dass Dampfen genauso schädlich sei wie Rauchen. Das ist wohl nicht das, was Sie hören möchten! Seit Vaping-Produkte im Jahr 2011 an Popularität gewonnen haben, sind diverse Mythen über sie im Umlauf. Einige behaupten, sie seien schädlicher für die Gesundheit, während andere argumentieren, dass alles, was Sie inhalieren, nichts weiter als teures Wasser ist.

Vape Pens und Liquids wurden natürlich vor ihrer Markteinführung gründlich getestet, und die Tatsachen hinter diesen Mythen sind bekannt und werden in diesem Artikel erläutert. Und nein, Sie zahlen definitiv nicht für überteuertes Wasser! Mythos 1- Dampfen führt zu Popcorn-Lunge Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was eine Popcorn-Lunge ist. Dies ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Bronchiolitis obliterans, eine ernsthafte Lungenerkrankung, die erstmalig bei Fabrikarbeitern diagnostiziert wurde, die mit Popcorn arbeiteten. Warum erkrankten sie? Nun, die Krankheit wurde mit einer hohen Exposition gegenüber Diacetyl in Verbindung gebracht, einem Stoff, der Popcorn seinen Buttergeschmack verleiht. Zugegeben, einige E-Liquids enthalten minimale Mengen an Diacetyl, aber es gibt keinen Beweis, dass Vaping zu Popcorn-Lunge führt. Vom Mundstück bis zum Vaporizer ist alles dafür ausgelegt, das Nikotin aus dem Liquid zu extrahieren und den damit verbundenen Geschmack zu bewahren. Der Diacetylgehalt in allen Verdampfer-Liquids ist derart niedrig, dass ein Erkranken an Popcorn-Lunge durch Vaping ausgeschlossen werden kann. Mythos 2 - E-Zigaretten sind unreguliert In den USA und Europa existieren strenge Regularien für alle Vaping-Produkte, von E-Pens bis Vaporizern. Bei legal erworbenen E-Liquids müssen alle Inhaltsstoffe angezeigt sein, damit Sie wissen, was Sie konsumieren. Sollten Sie jemanden entdecken, der E-Liquids ohne klare Kennzeichnung verkauft, erwerben Sie die Produkte nicht und melden Sie den Verkäufer umgehend bei den Behörden. Mythos 3- E-Flüssigkeiten enthalten Nikotin, also verursachen sie Krebs Wenn Menschen Produkte analysieren, die mit Rauchen in Zusammenhang stehen, nehmen die meisten an, dass Nikotin der Auslöser für Krebserkrankungen ist. Dies ist allerdings nicht der Fall; Nikotin selbst ist ein Stimulans und erhöht die Herzfrequenz, wenn es konsumiert wird. Es sind hauptsächlich das Kohlenmonoxid und die anderen Chemikalien in traditionellen Raucherprodukten, die zu gesundheitlichen Problemen führen. Der Dampf von E-Zigaretten enthält weder Kohlenmonoxid noch andere Chemikalien, sodass kein direkter Zusammenhang zu den damit assoziierten Krebserkrankungen besteht. Mythos 4- E-Zigaretten-Dampf schädigt Passanten Der Dampf, der von einer E-Zigarette abgegeben wird, enthält in der Regel Propylenglykol, Nikotin, Glyzerin und Aromastoffe. Tatsächlich hat die Forschung bisher keine negativen Auswirkungen von E-Zigaretten-Dampf auf Personen festgestellt, die sich in der Nähe von E-Zigaretten-Nutzern aufhalten. Mythos 5- Dampfen ist ein Einstieg ins Rauchen Im Jahr 2019 wurde im Vereinigten Königreich eine Studie durchgeführt, die Rauch- und Dampftrends unter Jugendlichen untersuchte.

Interessanterweise zeigt sich, dass obwohl mehr Jugendliche mit dem Vaping experimentieren, die Anzahl der jugendlichen Raucher abnimmt. Es scheint also, dass junge Dampfer die Raucher überflügeln. Das könnte daran liegen, dass Vaping an mehr Orten legal ist, ansprechender aussieht und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken derzeit als minimal eingestuft werden, wenn sie überhaupt existieren.

----