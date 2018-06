Typhoon H Plus ist ab sofort im Handel erhältlich

Yuneec International, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von zivilen Drohnen, gibt bekannt, dass der prämierte Hexacopter Typhoon H Plus ab sofort weltweit im Handel erhältlich ist. Die leistungsstarke Drohne mit 1-Zoll-4K-Kamera wurde für hochwertige Foto- und Videoaufnahmen entwickelt und ist optimal an die Bedürfnisse der Kreativszene angepasst.

Für die professionelle Bildqualität sorgt die hochauflösende C23-1-Zoll-Kamera, die in der Lage ist, Videos in 4K bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde sowie brillante und detailreiche Fotos mit bis zu 20 MP aufzunehmen. Das neueste Modell der Typhoon H-Serie ist zusätzlich mit einer größeren Blende und einem erweitertem ISO-Bereich ausgestattet und bietet damit eine optimierte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Außerdem sorgt ein sich endlos um 360-Grad rotierbares 3-Achs-Gimbal in Kombination mit dem einziehbaren Landegestell für eine unterbrechungsfreie 360-Grad-Kameraansicht.

"Der Typhoon H Plus wurde entwickelt, um die kreativen Möglichkeiten zu erweitern. Zusätzlich unterstreichen die Optimierungen unser Engagement für die Entwicklung branchenführender Technologien", sagt Michael Jiang, CEO von Yuneec International. "Jeder Drohnenpilot hat im Flugalltag schon unterschiedlichste Flugbedingungen und anspruchsvolle Aufnahmesituationen erlebt. Der spezielle Aufbau des Hexcaopters bietet Piloten eine unübertroffene Stabilität und Redundanz und ermöglicht es ihnen so, die gewünschten Aufnahmen mit dem verbesserten 1-Zoll-Sensor problemlos zu verwirklichen."

Der optimierte Aufbau des Copters macht den Typhoon H Plus zu einem der leisesten und effizientesten Hexacopter seiner Klasse. Dank der sechs Rotoren kann der Typhoon H Plus auch bei Wind und in schwierigen Umgebungen stabil geflogen werden und ist, wie jedes Typhoon H-Modell, im Ernstfall auch mit nur fünf Rotoren noch sicher flug- und landefähig. Darüber hinaus ist er um 40 Prozent leiser als frühere Modelle.

Die Software des Typhoon H Plus basiert auf dem bekannten PX4 Code. Sie lässt den Copter nicht nur vielfältige und intelligente Flugmodi fliegen (Orbit, POI, Journey, Curve Cable Cam, Follow Me, Return Home), sondern sorgt dank Geofencing-Funktion und integrierten No Fly Zones auch für eine erhöhte Flugsicherheit. Wie jedes Typhoon H-Modell ist auch der Typhoon H Plus auf Wunsch mit oder ohne Intel®RealSense Technologie erhältlich. Dank 3D- und tiefenmessender Technik erkennt das RealSense-System Gegenstände, Bewegungen und Entfernungen, sodass die Drohne selbständig agieren und mühelos Objekten in ihrer Umgebung ausweichen kann. Hindernisse werden dabei inklusive sicherer Flugroute für das nächste Mal gespeichert.

Gesteuert wird der Typhoon H Plus mit der ST16S-Controller auf Android-Basis, der ein helleres, verbessertes 7-Zoll großes Display und einen HD 720p-Video-Downlink für einen Echtzeit-Videoempfang bietet.

Der Typhoon H Plus ist zu einem UVP von 1.699EUR erhältlich. Der Typhoon H Plus mit Intel RealSense wird für 1.899EUR verkauft und ist ab Juli erhältlich.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.yuneec.com.

Quelle: Yuneec Europe GmbH (ots)