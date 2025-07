Realität trifft Adrenalin: Erlebe das intensivste Szenariotraining Deutschlands

Wer sich in Gefahrensituationen sicher und vorbereitet fühlen möchte, muss nicht nur effektive Selbstverteidigungstechniken beherrschen, sondern auch in der Lage sein, diese im Ernstfall souverän anzuwenden. Doch wie lässt sich diese Situation realistisch trainieren?

Rocco Mauro von der Sportschule DEFCON® Leipzig hat die Antwort: Mit den Szenarioräumen hat er das umfassende Selbstverteidigungsangebot seiner Sportschule um eine Möglichkeit ergänzt, Angriffsabwehr unter nahezu realistischen Bedingungen zu trainieren. Was das intensivste Szenariotraining Deutschlands zu bieten hat, erfährst Du hier!

In einer Welt, in der eine erschütternde Schlagzeile die nächste jagt, gewinnt das Thema Selbstverteidigung zunehmend an Bedeutung. Ob auf dem dunklen Heimweg, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Alltag – niemand möchte sich in potenziell gefährlichen Situationen hilflos fühlen müssen. Sich selbst verteidigen zu können, umfasst jedoch weitaus mehr als nur Abwehrtechniken. Auch ein gestärktes Selbstbewusstsein, Deeskalation und das frühzeitige Erkennen möglicher Gefahren spielen in den Bereich hinein. Doch der beste Selbstverteidigungskurs nützt nichts, wenn das erlernte Wissen im Ernstfall nicht abrufbar ist. In der Praxis ist das leider häufig der Fall: Während das Training in der Regel in einer hellen Halle und unter höchster Konzentration stattgefunden hat, ist der Ernstfall häufig von einer durch äußere Einflüsse getrübten Wahrnehmung, dem Überraschungsmoment und Panik geprägt – die Sekunden, die dadurch verloren gehen, können jedoch entscheidend sein.

„In der Selbstverteidigung geht es nicht nur um den körperlichen Einsatz, sondern auch um Dinge wie das Adrenalin-Management“, erklärt Rocco Mauro. Als Inhaber der Sportschule DEFCON® Leipzig vermittelt er Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit zertifizierten Krav-Maga-Trainingsprogrammen effiziente Selbstverteidigungstechniken und verhilft ihnen zu persönlichem Wachstum. Neben dem Training nach festem Lehrplan bietet die Sportschule außerdem Seminare zu speziellen Themenbereichen an. Das Besondere: Nach dem Training der erlernten Techniken in der Halle können die Mitglieder ihre Fähigkeiten in eigens dafür konstruierten Szenarioräumen in realitätsnahen Gefahrensituationen unter Beweis stellen. Dies bietet nicht nur unvergleichliche Lernerlebnisse, sondern bereitet die Mitglieder auch in vollem Umfang auf den Ernstfall vor – inklusive körperlicher Fähigkeiten, mentaler Stärke und der nötigen Adrenalin-Resilienz.

Sportschule DEFCON® Leipzig: Mit realistischen Szenariotrainings zu Souveränität in echten Gefahrensituationen

Basierend auf dem israelischen Selbstverteidigungssystem Krav Maga bietet die Sportschule DEFCON® Leipzig ganzheitliche Selbstverteidigungskonzepte für Jung und Alt an. Das Junior Heroes®-Programm basiert auf einer Mischung aus Wertevermittlung, Charakterschulung, altersspezifischer Technik sowie umfassendem körperlichen Training und ist für Mitglieder ab drei Jahren geeignet. Mit dem werteorientierten Unterricht machen Rocco Mauro und sein Team Kinder in drei verschiedenen Altersklassen stark und selbstbewusst für die Zukunft. Das Erwachsenenprogramm Krav Maga DEFCON® setzt auf körperliche Fitness, mentale Stärke sowie gesteigertes Selbstbewusstsein und verfolgt ein zentrales Ziel: Unabhängig von Alter, ihrer psychischen und physischen Verfassung sollen sich die Mitglieder in Gefahrensituationen selbst verteidigen können.

Ergänzend zum regulären Training bietet die Sportschule DEFCON® Leipzig eine breite Palette exklusiver Spezialseminare zu verschiedenen Themen an. Sie alle zielen darauf ab, dass die Mitglieder erlernte Techniken in realitätsnahen Szenarien trainieren können und dadurch das nötige Selbstvertrauen gewinnen, um im Ernstfall schnell und richtig zu reagieren. Mit ihren Szenerioräumen hält die Sportschule DEFCON® Leipzig dafür ein Angebot bereit, das in Deutschland bislang einzigartig ist: Auf einer ganzen Etage der Sportschule ermöglichen verschiedene Kulissen ein intensives und realitätsnahes Szenariotraining. Authentische Umgebungen, wie eine Kneipe, eine Bushaltestelle, die obligatorische dunkle Gasse, aber auch Büroräume und atmosphärische Effekte wie Lärm, grelle Blitze, Dunkelheit oder Nebel lassen die Mitglieder Gefahrensituationen hautnah erleben – inklusive Stress, beeinträchtigter Wahrnehmung und Adrenalin.

„Wir können Mitglieder im Training nicht ständig sagen, dass sie sich diese oder jene Situation vorstellen sollen“, erklärt Rocco Mauro. „Jetzt müssen sie sich gar nichts mehr vorstellen – jetzt ist es da.“ Damit bietet der Gründer der Sportschule DEFCON® Leipzig eine völlig neue Perspektive auf die Selbstverteidigung und den Umgang mit echten Gefahrensituationen. Und die Einsatzmöglichkeiten der innovativen Szenarioräume sind vielfältig: Beispielsweise können Büroangestellte praxisnah lernen, wie sie sich gegen übergriffige Kunden zur Wehr setzen, junge Frauen trainieren, Angreifer in der überfüllten Kneipe oder dem dunklen Nachhauseweg abzuwehren, und Kinder erlernen grundlegende Verhaltensweisen an der Bushaltestelle. So integrieren auch Polizei- oder Feuerwehrkräfte die Szenarioräume regelmäßig in ihre Workshops oder buchen sogar die ganze Etage.

Rocco Mauro von der Sportschule DEFCON® Leipzig: Warum ihm die Kunst der Selbstverteidigung eine Herzensangelegenheit ist

Der Selbstverteidigung, insbesondere der Krav-Maga-Technik, hat sich Rocco Mauro bereits während seiner Zeit als Kommandosoldat bei der Bundeswehr verschrieben. Im Laufe der Jahre entwickelte er seine Fähigkeiten kontinuierlich weiter, bis er schließlich eine Ausbildung beim weltweit größten Verband für Selbstverteidigung und Gewaltprävention absolvierte. Als ausgewiesener Experte in der Konfliktforschung und externer Trainer bei der Polizei verfügt der Kampfsportler zudem über ein umfangreiches internationales Netzwerk. Getrieben von einem starken Gerechtigkeitssinn und dem Herzenswunsch, Menschen zu körperlicher und mentaler Stärke zu verhelfen, gründete Rocco Mauro schließlich die Sportschule DEFCON® Leipzig. Die familiäre Atmosphäre, ein empathisches Trainerteam und sein innovatives Selbstverteidigungsprogramm spiegeln seine Leidenschaft zum Kampfsport auf eine beeindruckende Weise wider.

