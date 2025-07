Buchtipp: Die Botschaft der Wildtiere 300 Seiten geballtes Wissen über Fuchs und Hase, Wald und Weide

In Deutschland leben rund 48.000 Wildtierarten. Viele davon trifft man buchstäblich vor der eigenen Haustür. Insekten und Käfer beispielsweise, Singvögel und Fledermäuse, manchmal auch Reh, Fuchs, Igel oder Wildschwein. Wie wohnen diese Tiere, was fressen sie? Wie haben sie ihre Fortbewegung an ihre Lebensräume an Land, im Wasser, in der Luft oder unter der Erde angepasst?

Welche Sinne setzen sie wie ein? Wie finden sie ihre Partner und wer kümmert sich um den Nachwuchs? Wer ist ein Einzelgänger, wer ein Familientier? Wer hinterlässt welche Spuren? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt das neue Sachbuch "Die Botschaft der Wildtiere". Die knapp 300 Seiten sind ein Spaziergang durch die gleichnamige Ausstellung der Deutschen Wildtier Stiftung in der Hamburger HafenCity. Mit zahlreichen Fotos, anschaulichen Grafiken, liebevollen Illustrationen und verständlichen Texten geht es auf eine Reise in die Welt der heimischen Tiere. Der erste Teil beschreibt ihr Leben und ihre erstaunlichen Anpassungen und Besonderheiten. Der zweite Teil widmet sich dem manchmal komplizierten und konfliktreichen Zusammenleben von Mensch und Wildtier - in der Stadt, im Wald und auf Wiesen, Weiden und Feldern, im Meer und an der Küste. Und er bietet Denkanstöße und Lösungsansätze für die wichtige Frage: Was können wir tun, um unsere wilden Nachbarn zu schützen? Die Botschaft der Wildtiere - Lebensweisen und Lebenswelten der heimischen Wildtiere ISBN 978-3-96849-131-8 28 Euro. Quelle: Deutsche Wildtier Stiftung (ots)