Firmenadressen kaufen - der Neukundenmotor in unsicheren Zeiten

Die Address-Base GmbH & Co. KG, sieht vor allem in Krisenzeiten den Adresskauf als die gewinnende Methode aus dem Werkzeugkasten für die Neukundengewinnung.

Marketingausgaben sollten gerade jetzt nicht heruntergefahren werden

Wenn es in der Wirtschaft kriselt, leiden meist auch Budgets in allen Bereichen von Unternehmen und vor Allem im Bereich Marketing unter Kürzungen. Eine Untersuchung des Interactive Advertising Bureau (IAB) kurz nach Beginn der Coronakrise ergab, dass knapp ein Viertel der Marken sämtliche Ausgaben pausiert hatten. Im Rahmen der Ukrainekrise als auch der stätigen Inflation flauten die Investitionen in Marketingmaßnahmen weiterhin ab.

Das Institute of Practitioners in Advertising (IPA) unterstreicht auch, dass ein verringertes Marketingbudget mehr schadet als nutzt. Vor allem das langfristige Wachstum eines Unternehmens und somit dessen Zukunft, leidet darunter. Deswegen ist es trotz notwendigen Sparmaßnahmen wichtig, weiterhin neue potentielle Kunden anzusprechen. Dabei hat sich auch schon im Rahmen der Corona Krise der Adresshandel als kostengünstige und effektive Methode zur Neukundengewinnung etabliert.

Firmenadressen kaufen als der effektive Weg

Als kostengünstige und effektive Methode hat sich Firmenadressen kaufen herausgestellt, da die Eigenrecherche sowie Pflege viel Zeit und Geld kosten. Gekaufte Firmendaten können einfach in ein CRM importiert und weiterverarbeitet werden. Somit können sich vor allem in diesen Zeiten Unternehmen auf eine Sache konzentrieren: Die Neukundengewinnung.

