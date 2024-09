Sonne im Haus: weniger Heizkosten dank Strahlungswärme

Fast jeder kennt das wohltuende Gefühl, wenn die Sonne trotz kalter Luft wärmt - wie beim Sonnenbad vor der Skihütte, allzu gern legt man dann die Winterjacke ab. Genau diesen Effekt kann man sich mit naturbo therm ins Haus holen und dabei kräftig Energie sparen: Denn die Wand- und Deckenheizung mit Lehmputz arbeitet nach dem Prinzip der Sonne. Sie strahlt großflächig Wärme ab, die ein angenehmes Wärmegefühl erzeugt.

Die Vorteile von Strahlungswärme liegen auf der Hand

Sie fühlt sich einfach angenehmer an als die Wärme klassischer Heizung mit Radiatoren oder so manche Fußbodenheizung. Diese erwärmen die angrenzende Raumluft, die dann aufsteigt und unsere Haut indirekt erwärmt, während kühlere Luft nach unten absinkt. Dabei werden Staub und andere Allergene aufgewirbelt, was nicht nur für Allergiker unangenehm ist.

Die naturbo therm Wand- und Deckenheizung funktioniert anders. Ihre Wärme entsteht erst, wenn die Wärmestrahlung auf feste Oberflächen wie Wände, Boden, Möbel oder unsere Haut trifft. Damit entwickelt sich die Wärme sehr gleichmäßig im ganzen Raum. Die Wärmeübertragung erfolgt fast ausschließlich über gesunde Infrarot-Wärmestrahlung. So ist die erste Wärme bereits nach wenigen Minuten spürbar.

Weniger Heizkosten, mehr Komfort

Da Strahlungswärme grundsätzlich intensiver empfunden wird, reicht eine geringere Raumtemperatur aus, um sich wohlzufühlen. Für ein angenehmes Wärmegefühl von 21 °C genügt eine tatsächliche Lufttemperatur von nur 18 °C. Das reduziert die Heizkosten, denn jedes Grad weniger senkt den Energieverbrauch ca. sechs Prozent. Eine Absenkung um drei Grad spart also rund 18 Prozent.

40 % und mehr Effizienzgewinn bei Wärmepumpe

Wird das naturbo-System an eine Wärmepumpe angeschlossen, wird es besonders spannend. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird nämlich entscheidend vom Temperaturunterschied zwischen Quellmedium (Luft oder Erde) und der Vorlauftemperatur des Heizsystems beeinflusst. Je geringer die Differenz, desto besser. Moderne Flächenheizkörper sind auf ca. 55 °C Vorlauftemperatur ausgelegt, das naturbo-System hingegen auf 30 - 35 °C. Die Einsparung beträgt also 20 - 25 °C. Jedes Grad steht für 2 - 3 % Energieeinsparung - in der Summe also mindestens 40 % mit viel Potential für mehr.

Öko-Technologie für gesundes Raumklima

naturbo therm kombiniert nachhaltige Technologie mit gesunder Wärme. Auf Trägerplatten aus Holzweichfaser werden die Heizrohre montiert und anschließend werkseitig mit Lehm vollständig verputzt. Diese wassergeführte Wand- und Deckenheizung bietet nicht nur komfortable und energieeffiziente Wärme, sondern auch die zahlreichen Vorteile von Lehmputz. Er verbessert das Raumklima erheblich, reguliert die Luftfeuchtigkeit auf etwa 50 % und absorbiert Gerüche sowie Schadstoffe.

Raumkühlung inklusive

An heißen Sommertagen kann naturbo therm Wohn- und Arbeitsräume ohne Zugluft, Geräusche oder zusätzliche Wartung kühlen. Wer die Wand- oder Deckenheizung einbaut, bekommt die Kühlung also gratis dazu.

Einfache Montage

naturbo therm Platten können ohne größere Vorarbeiten und ohne Einsatz von viel Wasser modulartig und flexibel vom geübten Laien oder einem Zimmermann, Trockenbauer, Heizungsbauer, Stuckateur o.a. an Decke oder Wand montiert werden. Der Heizungsinstallateur muss nur noch die Heizkreise abpressen und mit der Heizanlage verbinden. Da das Rohrsystem vollständig integriert und unsichtbar in die Flächen eingearbeitet ist, bleibt man bei der Wohnungseinrichtung flexibel und muss keine Designeinschränkungen berücksichtigen.

Quelle: naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG (ots)