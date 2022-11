Deutsches Pfannen-Start-up Oakfire revolutioniert Antihaft-Pfannen-Beschichtungen mit StoneElement

Wer sich heutzutage eine neue Pfanne anschaffen möchte, hat die Qual der Wahl, denn die Auswahl an modernen Materialien ist groß. Viele Kunden greifen aufgrund der vorhandenen Antihafteigenschaften bevorzugt auf beschichtete Pfannen zurück, ohne zu wissen, dass diese in vielen Punkten nicht an gusseiserne Pfannen heranreichen.

Nun bringt ein deutsches Pfannen-Start-up frischen Wind auf den Markt: Oakfire. Die Gusseisenpfannen des aufstrebenden Herstellers sind innerhalb kürzester Zeit zum Bestseller auf Amazon geworden. Doch was können Kunden wirklich von den kratzfesten Pfannen-Sets erwarten? Oakfire punktet mit hohen Temperaturen und guter Wärmespeicherung Hobby- und Profiköche sind sich einig: Gusseisenpfannen überzeugen sowohl beim Braten als auch beim Schmoren mit zahlreichen Vorteilen. Wenn hohe Temperaturen und gute Wärmespeicherung benötigt werden, hat das Material die Nase vorn. Und auch der Geschmack von Gebratenem oder Geschmortem aus der Gusseisenpfanne ist unvergleichlich. Die Pfannen von Oakfire spielen in diesem Zusammenhang ihre Vorzüge aus: Schon auf den ersten Blick fällt auf, wie massiv und hochwertig sie sind. Der Hersteller verspricht Beschichtungen, die mehr als dreimal widerstandsfähiger sind als Teflon - und das ganz ohne Chemie. Auch Kratzer sollen keine Chance haben. Die einzigartige SpreadHeat-Technologie verteilt die Hitze gleichmäßig über den Pfannenboden, was vor allem beim Braten und Schmoren für eine einmalige Würze sorgt. Oakfire's Schwarze Emaillie: Revolutionäre Antihaftbeschichtung ganz ohne Chemie Ob große Wok-Pfanne, Pfanne mit 28cm Durchmesser oder ein ganzes Pfannen-Set: Bei Oakfire werden Köche, die auf der Suche nach einer wirklich guten Antihaftbeschichtung sind, fündig. Alle Pfannen sind universell für Gas, Ofen, Ceran und Induktion einsetzbar. Die revolutionäre Antihaftbeschichtung mit dem Namen Schwarze Emaillie sorgt dafür, dass selbst ohne Öl nichts kleben bleibt. Außerdem erleichtert sie die Reinigung erheblich - selbst bei hartnäckigem Schmutz. Die gleichmäßige Hitzeverteilung führt zu maximaler Aroma-Entfaltung und wahren Geschmackserlebnissen. Kratzer im Teflon gehören der Vergangenheit an: Die Pfannen von Oakfire sind kratzfest, praktisch unzerstörbar und spülmaschinenfest. Von der Top-Qualität der eigenen Produkte ist man bei Oakfire überzeugt. Aus diesem Grund gewährt der Hersteller fünf Jahre Garantie auf alle Pfannen. Gleichmäßige Hitzeverteilung für maximale Aroma-Entfaltung und wahre Geschmackserlebnisse Sowohl nach erster Betrachtung als auch nach längerer Benutzung machen die Pfannen von Oakfire einen hochwertigen Eindruck. Hinsichtlich ihrer Qualität, ihrer Verarbeitung und ihrer Robustheit können sie sicherlich mit den hochwertigsten Produkten von Top-Marken mithalten. Kein Wunder, dass die Kunden auf Amazon begeistert sind: Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich in jeder Hinsicht. Angesichts dessen erscheint der rasante Aufstieg von Oakfire durchaus nachvollziehbar - zumal hinter dem Start-up selbst leidenschaftliche Köche stecken, die sich dazu entschlossen haben, ihre eigenen Produkte zu entwickeln. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf fairen Preisen, leichter Pflege und ausgezeichneter Qualität - und das spürt man, sobald man die Pfannen zum ersten Mal in die Hand nimmt. Mit ihren Produkten möchten die Gründer Gusseisen in die Küche zurückbringen, denn der Geschmack ist unvergleichlich. Wir dürfen gespannt sein, was wir in Zukunft noch von dem aufstrebenden Start-up aus Deutschland erwarten können. Hier geht es zum Produkt. Quelle: Oakfire (ots)