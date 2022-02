Bio-Essen in Blumentöpfen selbst anbauen: The Frenchie Gardener zeigt wie einfach Urban Gardening funktioniert

Mit "The Frenchie Gardener" ist im ZS Verlag ein Ratgeber von Anbau-Autodidakt und Social-Media-Influencer Patrick Vernuccio zum Trendthema Urban Gardening erschienen. Auf 224 Seiten erklärt Patrick Venuccio Lesern Schritt für Schritt wie auch auf dem kleinsten Balkon oder sogar dem Fensterbrett der Anbau von Obst und Gemüse gelingt.

Viel Leben auf kleinem Raum: Wenn in Zeiten von Corona plötzlich Leben, Lernen und Arbeiten unter einer Decke passieren müssen, ist das kleinste Fleckchen Grün eine willkommene Zuflucht. Die Zahl der Hobbygärtner ist in die Höhe geschnellt und Home Farming liegt im Trend. Wer Obst und Gemüse anbaut, erdet auch sich selbst und weiß genau, was im Essen steckt.



Einen Garten braucht es dazu gar nicht. "Das Leben in Großstädten ist oft mit Stress, Arbeit und Beton verbunden. Mit meiner Leidenschaft für Urban Gardening und meinem Buch zeige ich, dass man auch in einem schnelllebigen urbanen Umfeld mit viel Beton eine Verbindung mit der Natur und den Lebensmitteln wieder entdecken oder neu schaffen kann. Es braucht keinen Garten, sondern nur einen winzigen Platz, etwas Neugierde und Spaß daran, Bio-Lebensmittel selbst anzubauen", so Patrick Vernuccio.

Urban Garderning bietet jedem von uns zahlreiche Vorteile auch für die Ernährung und Umwelt, statt langer Transportwege kann man sich auf dem kürzesten Weg Selbstversorgen und auch den wahren Geschmack von Früchten und Gemüsesorten wiederentdecken.

Urban Gardening leichtgemacht!

The Frenchie Gardener zeigt von der Pike auf, wie sich auch in der Stadt auf kleinstem Raumeigene Bio-Pflanzen ziehen lassen - Tomaten, Auberginen, Gurken, Radieschen und Salat ganz einfach auf der Terrasse oder dem Balkon. Sogar ein Fensterbrett bietet Platz für wachsende Geschmackserlebnisse und ein Stückchen Unabhängigkeit. Auch für Menschen ohne grünen Daumen.Was bedeutet samenfest? Wann aussäen, wann umtopfen und wohin? Wie viel Wasser, welcher Dünger? Jetzt schon ernten oder lieber warten? Mit vielen Fotos, Pflanzenportraits und Patrick Vernuccios praktischem Know-how wird Urban Gardening zum Kinderspiel. Patrick Vernuccio I The Frenchie Gardener I 224 Seiten I 22,90 EUR [D] I ISBN 978-3-96584-189-5

