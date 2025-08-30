Kfz-Zulassung direkt beim Einkauf

Wer in den nächsten Monaten sein Auto zulassen oder abmelden möchte, kann das künftig ganz bequem beim Einkaufen erledigen: Kfz-Zulassungsdienstleister Kroschke eröffnet im TeckCenter eine mobile Filiale für alle Services rund um die Kfz-Zulassung. Der temporäre Pop-up-Stand ist vom 9. September bis zum 6. Dezember 2025 auf der zentralen Aktionsfläche im Einkaufszentrum zu finden - ganz ohne Termin und ohne lange Wartezeiten.

Mit dem neuen Standort mitten in Kirchheim möchte Kroschke den Service dahin bringen, wo die Menschen im Alltag sowieso unterwegs sind. Egal ob am Samstag, in der Mittagspause oder nach Feierabend - wer gerade im TeckCenter ist, kann spontan sein Fahrzeug zulassen oder abmelden.

Schnell, flexibel und nah

"Wir möchten es unseren Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich machen", sagt Matthias Mahnke, Bereichsleiter Filialen bei Kroschke. "Der Standort im TeckCenter bietet dafür ideale Bedingungen - zentral, gut erreichbar und mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten."

Angeboten werden am Pop-up-Stand unter anderem:

Sofortige Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kennzeichenprägung direkt vor Ort

Beratung zu Wunschkennzeichen und mehr

Geöffnet ist die mobile Filiale zu den regulären Öffnungszeiten des TeckCenters. Genaue Zeiten und weitere Informationen finden Interessierte auf www.kroschke.de/mobil und über die Kanäle des TeckCenters.

Was wird für die Kfz-Zulassung benötigt?

Um den Service zu nutzen, sollten Kundinnen und Kunden alle notwendigen Unterlagen dabei haben - also Fahrzeugschein und -brief, ein gültiges Ausweisdokument des Fahrzeughalters sowie (bei Abmeldung) die bisherigen Kennzeichen. Auch die eigene IBAN-Nummer, zu finden auf der eigenen EC-Karte, sowie ein Smartphone sollten griffbereit sein, da die Unterschrift digital erfolgt.

Quelle: Kroschke (ots)