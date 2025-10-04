Hormone: Der unterschätzte Schlüssel zur weiblichen Gesundheit

Wochenbettdepression, Endometriose, PMS/PMDS oder Wechseljahre. Vier Themen, die den Alltag und die Lebensqualität von Millionen von Frauen erheblich einschränken und doch nur unzureichend erforscht sind.

Während wir oft leichthin glauben, gesellschaftlich schon sehr weit mit der Geschlechter-Gleichberechtigung fortgeschritten zu sein, so fürchten sich Frauen nach wie vor davor, für ein Grundrecht, nämlich medizinisch gesehen zu werden, einzustehen. Und sie haben recht damit. Die Folgen: Frauen werden weniger ernst genommen, medizinisch schlechter betreut und haben häufiger teilweise sogar lebensbedrohliche Nebenwirkungen.

Dr. Judith Bildau ist Gynäkologin und Expertin für Frauengesundheit, Gendermedizin, Longevity und Hormonberatung. Ihr Ziel ist es, Frauen dazu zu ermutigen, Anwältinnen ihres eigenen Körpers zu werden. Was Frauen dafür brauchen, ist fundiertes Wissen, eine umfängliche Aufklärung und den Mut, für ihr körperliches und mentales Wohlbefinden einzustehen. Judith Bildaus neues Buch, Body in Balance, ist ihr Beitrag zur medizinisch fundierten Aufklärung von Frauen in Bezug auf ihre Hormongesundheit. Sie vermittelt dieses Wissen niederschwellig, für alle verständlich und für jeden zugänglich. Der Ratgeber erscheint am 1. Oktober 2025 bei Knaur MensSana.

Hormone spielen nicht nur zyklusbedingt im täglichen Leben einer Frau eine große Rolle. Auch der Ursprung vieler weiblicher Krankheiten liegt in den Hormonen. Bekanntere Beispiele sind Haarausfall, Gewichtsschwankungen oder psychische Probleme. Weniger bekannt ist, dass auch Erkrankungen des Verdauungstrakts, Tinnitus oder Herzstolpern häufig auf hormonelle Veränderungen zurückgehen. Mit ihrem Buch klärt Judith Bildau Frauen jeden Alters auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse über die hormonellen Vorgänge in ihrem Körper auf. Sie bietet einen Überblick über die wichtigsten hormonellen Umstellungsphasen im Leben einer erwachsenen Frau und beantwortet Fragen zu Verhütung, Kinderwunsch, Perimenopause, Wechseljahre, Postmenopause.

Außerdem erklärt sie, welche konkreten und ganzheitlichen Therapien wirklich helfen, zum Beispiel:

die richtige Ernährung,

Mikronährstoffe,

Phytopharmaka,

hormonelle Therapie.

Sympathisch und einfühlsam zeigt sie, was ihren Patientinnen geholfen hat und wie Frauen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen können.

Quelle: Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co.KG (ots)