Deutsche IBANs jetzt über die Western Union Digital Banking App verfügbar

Western Union stärkt seine digitale Präsenz in Deutschland und bietet Kunden ab sofort deutsche IBANs über die Western Union Digital Banking App. Mit dieser Neuerung können Nutzer nahtlos Inlandszahlungen mit einer lokalen IBAN vornehmen - ideal für alltägliche Finanztransaktionen wie Gehaltsüberweisungen oder Miet- und Rechnungszahlungen.

"Unser Ziel ist es, ein grenzenloses Finanz-Ökosystem zu schaffen, das den Bedürfnissen unserer Kunden weltweit gerecht wird", sagt Reinhard Grübl, Head of Germany bei Western Union. "Mit der Einführung deutscher IBANs bieten wir unseren Kunden in Deutschland zusätzliche Möglichkeiten und gestatten ihnen, ihren Finanzalltag effizienter zu gestalten - lokal vernetzt und gleichzeitig global angebunden."

Lokale Relevanz - Globale Reichweite

Deutschland zählt zu den Vorreitern im Bereich digitaler Finanzlösungen. Laut aktuellen Daten nutzen 81 Prozent der Internetnutzer Online-Banking - ein klarer Hinweis auf die wachsende Nachfrage nach mobilen, benutzerfreundlichen Banklösungen. Die Einführung lokaler IBANs ist ein weiterer Schritt, damit die Western Union den Kundenbedürfnissen in einem Land gerecht werden kann, in dem die Akzeptanz digitaler Finanzdienstleistungen stetig zunimmt.

"Deutschland ist seit jeher ein Vorreiter in Sachen Finanzinnovation. Die lokalen Erwartungen an moderne Finanzdienstleister sind dementsprechend hoch - unsere Kunden suchen nach Lösungen, die sowohl verlässlich als auch zukunftsorientiert sind", ergänzt Grübl. "Mit lokalen IBANs bieten wir genau das: einfaches und effizientes Banking im Alltag, das höchste Sicherheitsstandards erfüllt, kombiniert mit der globalen Stärke von Western Union im internationalen Geldtransfer. So wird es leicht, Geld sicher und zuverlässig über Grenzen hinweg zu bewegen."

Digitale Banking-Funktionen im Überblick

Mit der Western Union Digital Banking App können Kunden:

Ein digitales Bankkonto mit deutscher IBAN eröffnen

Guthaben in mehreren Währungen mit dem Premium Konto verwahren und verwalten

Weltweit Geld an Bankkonten, mobile Geldbörsen, Kreditkarten oder zur Barauszahlung senden

Geld in Echtzeit an andere Online Banking-Nutzer überweisen

Geld aus dem In- und Ausland über Western Unions digitale Lösungen oder stationäre Filialen empfangen

Überweisungen gebührenfrei¹ an andere Nutzer der Western Union App tätigen

Eine kostenlose virtuelle Debitkarte nutzen, die kompatibel mit Apple Pay und Google Wallet ist - auf Wunsch ist kostenlos eine physische Visa Platinum-Karte erhältlich²

Regulierung und Sicherheit

Die App ist über den Google Play Store sowie den Apple App Store erhältlich. Sie wird in Deutschland von der Western Union International Bank GmbH bereitgestellt - einem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierten Kreditinstitut. Die Kundeneinlagen sind durch die österreichische Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro (oder dem entsprechenden Gegenwert in anderen Währungen) pro Einleger geschützt.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) unterstützt Menschen weltweit dabei, eine stabile finanzielle Zukunft für sich selbst, ihre Familien und ihre Gemeinschaften aufzubauen. Als einer der führenden Anbieter grenz- und währungsübergreifender Geldtransfer-, Zahlungs- und digitaler Finanzdienstleistungen ermöglicht Western Union es Verbrauchern, Unternehmen, Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen, Transaktionen in über 130 Währungen durchzuführen.

Dank unseres globalen Netzwerks können sich unsere Kunden mit Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Geldbörsen und Karten sowie mit Hunderttausenden von stationären Partnern weltweit verbinden. Unser Ziel ist es, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erleichtern - und so dazu beizutragen, dass Menschen und Gemeinschaften wirtschaftlich wachsen und prosperieren.

[1] Die Anzahl der gebührenfreien Überweisungen ist begrenzt. Die Anzahl der kostenlosen Überweisungen und die danach anfallenden Gebühren können Sie unserer Preisliste entnehmen. Western Union verdient zudem Geld mit dem Währungsumtausch. Die Wechselkurse können sich ohne Vorankündigung ändern.

[2] Kostenlose physische Visa Platinum-Debitkarte nach Eröffnung eines Kontos. Das Angebot gilt nur für den Standardversand und ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig.

Quelle: Western Union (ots)