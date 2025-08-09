deepsearch setzt neue Maßstäbe für die sichere Kundenservice-Automatisierung regulierter Branchen

Das Wiener KI-Unternehmen deepsearch bringt mit deepassist connect eine Plattform auf den Markt, die KI-gestützte Prozessautomatisierung mit zentraler Steuerung über alle Kundenservicekanäle hinweg verbindet.

„Wir schließen damit eine zentrale Lücke für Unternehmen, die auf höchste Standards bei KI-Sicherheit und Datenverarbeitung angewiesen sind – etwa in der Versicherungs-, Versorgungs- und Finanzbranche sowie der Wohnungswirtschaft“, sagt Roland Fleischhacker, CEO von deepsearch. „deepassist connect ermöglicht die flexible Automatisierung komplexer Serviceprozesse – nachvollziehbar gesteuert von unserer Explainable AI (XAI).“

Technologie mit Verantwortung und maximaler Kontrolle

Steigende Anforderungen durch DSGVO und EU AI Act zwingen Unternehmen dazu, den Einsatz von KI im Kundenservice transparent und nachvollziehbar zu gestalten. deepassist connect gibt ihnen volle Kontrolle über Datenflüsse und Automatisierungsentscheidungen. „Sicherheit entsteht nur, wenn die Technologie transparent ist – und genau deshalb ist es entscheidend, jederzeit eingreifen und Anpassungen vornehmen zu können“, so Thomas Hahn, CTO von deepsearch. „Genau dafür haben wir deepassist connect entwickelt.“

Wettbewerbsfaktor Kundenservice: Klarer Vorteil durch Automatisierung

Der Druck auf den Kundenservice wächst: Neben dem steigenden Anfragevolumen erwarten Kundinnen und Kunden schnelle, präzise Antworten – rund um die Uhr und über alle Kanäle hinweg. Getrieben von den Standards globaler Anbieter wie Amazon steigt auch für regionale Unternehmen der Anspruch, Prozesse effizienter und gleichzeitig persönlicher zu gestalten. Automatisierung wird so zum Schlüssel für nachhaltige Kundenzufriedenheit – und zur Voraussetzung, um im Wettbewerb langfristig bestehen zu können.

Quelle: DEEPSEARCH GmbH (ots)