Großes WOW für die Kleinsten: Das erste Laufrad für Babys von woom ist da!

Der internationale Premium-Fahrradhersteller woom überrascht mit einer echten Innovation: Das woom WOW ist das einzige selbst-balancierende Laufrad für Babys und Kleinkinder ab 9 Monaten. Made in Europe begleitet es die Allerkleinsten von ihren ersten wippenden Bewegungen bis ins Kindergartenalter – der perfekte Start ins Abenteuer auf zwei Rädern.

woom steht für hochwertige Kinder- und Jugendräder und präsentiert mit dem woom WOW – dem einzigen selbst-balancierenden Laufrad am Markt – eine echte Innovation. „Das woom WOW ist unser Versprechen an die Allerkleinsten: die pure Freude an Bewegung, verpackt in maximale Sicherheit – für Kinder von 9 bis 36 Monaten haben wir Mobilität neu gedacht. Diese technische Raffinesse, in Kombination mit kindgerechtem Design, ist genau die Leidenschaft für Innovation, die uns bei woom seit unserem ersten Tag antreibt“, erklärt woom CEO Bernd Hake.

Wobble, Wobble – Welt entdecken

Das Herzstück des woom WOW ist das sanfte „Wobbeln“ – ein leichtes Hin- und Herwippen des Laufrads, das Balance und Motorik trainiert, noch bevor Babys und Kleinkinder gehen können. Kinder lernen so auf ganz intuitive Weise, ihr Gleichgewicht zu halten, verlagern spielerisch ihr Gewicht und gewinnen mit jeder Fahrt an Selbstvertrauen. Mit jedem „Wobble“ üben die Kinder, ohne es überhaupt zu merken. So wird Bewegung zu einem spielerischen Erlebnis, schenkt Babys und Kleinkindern schon vor den ersten Schritten puren Spaß auf zwei Rädern und stärkt ihr Selbstvertrauen.

„Im Entwicklungsprozess mit den Kindern haben wir gesehen, wie sie sich ganz intuitiv bewegen möchten. Wir haben direkt von den Kids gelernt – und uns gleichzeitig wertvollen Input von Kinderärzt*innen und Entwicklungspsycholog*innen geholt, um das woom WOW optimal auf die Bedürfnisse der Allerkleinsten abzustimmen“, gibt Produktdesigner Daniel Kloboucnik Einblicke in den Entwicklungsprozess des woom WOW.

Das woom WOW fördert eine Reihe von Fähigkeiten und Entwicklungsbereichen und bietet ein ganzheitliches Bewegungs- und Lerntraining für Kinder. Wie wichtig dieser Ansatz ist, bestätigt auch Dr. Katja Schmidhofer, Kindermedizinerin und Fachärztin für Allgemeinmedizin am Klinikum Klagenfurt: „Das Tolle am woom WOW ist, dass es gezielt darauf ausgerichtet ist, Kinder ab neun Monaten bei den Meilensteinen der frühkindlichen Entwicklung zu unterstützen und zwar ganz spielerisch und selbstwirksam. Auf den ersten Blick wirkt das Design simpel, bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch die vielen kindgerechten Details und wie viel Überlegung und Know-how in diesem Laufrad stecken.“

Leicht im Handling

Der selbst-zentrierende Lenker sorgt für Stabilität, während Kinder ihre ersten Erfolge feiern. Und wenn genug gewobbelt wurde? Einfach den Lenker parallel zum Rahmen drehen – und schon kann das woom WOW platzsparend verstaut oder getragen werden. Weil es im Alltag genauso oft von den Großen getragen wie von den Kleinen gefahren wird, ist sein handliches Design ein echtes Plus für die Family-Life-Balance.

Die WOW Experience

Das Abenteuer beginnt schon beim Auspacken: Das woom WOW rollt komplett zusammengebaut aus der Verpackung – ein echter WOW-Moment für Klein und Groß. Mit dabei sind auch Buddy, die weiche Plüschfigur zum Spielen, Kuscheln und Lernen, sowie ein liebevoll gestaltetes Kleine-Abenteuer-Büchlein, das die Entdeckungsreise auf zwei Rädern spielerisch begleitet.

Kindgerechtes Design

Jedes Detail des woom WOW ist auf die Bedürfnisse der kleinen Fahrerinnen und Fahrer abgestimmt. „Der tiefe Rahmen und der lange Sattel ermöglichen eine ergonomische Sitzposition, abgerundete Formen ohne scharfe Kanten und abgeflachte Lenkerenden mit großem Durchmesser machen kleine Stürze sicherer, während die leisen Reifen den Untergrund schonen. Ergänzt durch farbige, weiche Lenkerenden, die zusätzlichen Schutz bieten, vereint das Design Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik in einem Produkt“, erklärt Produktdesigner Daniel Kloboucnik.

Das woom WOW gibt es in den drei Farben pop peach, soft sprout und dreamy sky. Für noch mehr Individualität sorgt ein Farbkappen-Set für Reifen, Sattel und Lenkerenden in fünf fröhlichen Varianten – plum purple, lime green, mango orange, raspberry pink und blueberry blue.

Made in Europe

Das woom WOW vereint stylisches Premium-Design mit nachhaltigen Materialien und verantwortungsvoller Produktion in Europa. Gefertigt in Portugal, besteht es bis zu 98 % aus schadstoffgeprüftem, recyceltem Composite-Material und besticht durch einen leichten Aluminiumrahmen und clevere Details. Es ist vollständig reparierbar – ganz ohne Klebstoff oder dauerhafte Verbindungen – und lässt sich dank trennbarer Monomaterialien einfach recyceln.

„Ganz nach dem Motto - Falling is not failing - ermutigt das woom WOW Kleinkinder, mit Neugier und Selbstvertrauen ihre ersten Schritte in die Mobilität zu machen. Dank unserer innovativen, selbst-balancierenden Technologie ist es uns gelungen, ein Laufrad zu entwickeln, das aktiven Support beim Radfahrenlernen bietet und Sicherheit, Spaß und Design auf einem völlig neuen Level vereint“, so woom CEO Bernd Hake.

Das woom WOW ist ab sofort im woom Online-Shop sowie im Handel erhältlich.

Enjoy the ride!

woom WOW – die Top 5 USPs

● Selbst-balancierendes Wobbeln: Das sanfte Hin- und Herwippen unterstützt Kinder ab neun Monaten, die Balance zwischen Stabilität und Mobilität zu finden. Gleichzeitig macht es die Allerkleinsten zu mutigen Entdecker*innen mit großem Selbstvertrauen.

● Selbst-zentrierender Lenker: Der Lenker schwingt automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück. Das erleichtert den Einstieg ins Gleichgewichtstraining, da sich Kinder zuerst aufs Balancieren und Spurhalten konzentrieren können.

● Handliche Tragefunktion: Mit nur einem Klick kann der Lenker umgeklappt und das Rad so ganz leicht getragen und verstaut werden. Das intelligente Design des woom WOW ermöglicht es Eltern, die Hände frei zu haben, um beispielsweise einen Kinderwagen zu schieben.

● WOW-Erlebnis schon beim Auspacken: Das woom WOW kommt komplett vormontiert – begleitet von der Plüschfigur Buddy, Ideen für Aktivitäten und Zubehör für kleine Abenteuer, um die Eltern zu inspirieren und die Kinder spielerisch auf der bevorstehenden Entdeckungsreise zu begleiten.

● Kleinkindgerechtes Premium-Design: Entwickelt für kleine Hände und Füße, mit tiefem Rahmen, langem Sattel, geräuschlosen Reifen und 100 % kindgerechten Materialien, angepasst an Kinder ab neun Monaten, die gerne mal etwas in den Mund nehmen. Bis zu 98 % recyceltes Composite-Material, schadstoffgeprüft, langlebig und „Made in Europe“.

Größen & Farben

59 × 32 × 42 cm | pop peach, soft sprout, dreamy sky

Quelle: woom Kinderfahrräder (ots)