Energetisch sanieren mit Stil: Fensterlösungen der Maximilian & Benedikt GmbH

Geringere Heizkosten, höherer Wohnkomfort und staatliche Förderung – eine energetische Gebäudesanierung lohnt sich. Damit beim dazugehörigen Austausch der Fenster alles reibungslos läuft, bietet Dima Welz mit der Maximilian & Benedikt GmbH das passende Gesamtpaket an. Weshalb es dabei auf eine umfassende Beratung und handwerkliche Qualität ankommt und warum ästhetische Gesichtspunkte nicht vernachlässigt werden sollten, erfahren Sie hier.

Immer mehr Eigenheimbesitzer ziehen eine energetische Sanierung in Betracht. Sie wollen langfristig Kosten sparen, wünschen sich einen nachhaltigeren Lebensstil und möchten etwas für den Werterhalt ihrer Immobilie tun. Die KfW-Förderung ist zudem ein gutes Argument. Während die Dämmung der Fassade und Umbaumaßnahmen am Dach meist als unproblematisch angesehen werden, betrachten viele den Fenstertausch eher skeptisch. „Das ist durchaus verständlich, weil die Hausbesitzer fürchten, dass sich der Bauschutt über alle Innenräume verteilt und der Parkettboden beschädigt wird“, sagt Dima Welz von der Maximilian & Benedikt GmbH. „Leider kommt es nicht grundlos zu solchen Einwänden, denn viele Handwerker sehen ein Eigenheim als normale Baustelle an.“

„Ein seriöses Unternehmen wird den Tausch hingegen schnell und fachgerecht erledigen“, fügt der Handwerker hinzu. „Bei der Wahl der Firma kommt es aber auch auf eine gute Beratung an. Die KfW-Förderung stellt besondere Ansprüche, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen.“ Mit seinen mehr als 22 Jahren Berufserfahrung versteht sich Dima Welz als 5-Sterne-Handwerker. Die nach seinen Söhnen benannte Maximilian & Benedikt GmbH hat er gemeinsam mit Ehefrau und Geschäftsführerin Eugenia Welz gegründet, um bei der Modernisierung von Fenstern und Türen alles aus einer Hand anzubieten. Die Leistung des Unternehmens reicht von Beratung, Planung und Montage bis zur Endreinigung und umfasst auch alle Nacharbeiten. Geschulte Mitarbeiter sorgen für eine termingerechte Ausführung.

Energiesparfenster, die gut aussehen: Beratung und Planung mit der Maximilian & Benedikt GmbH

„Die KfW-Förderung stellt bei der energetischen Sanierung komplexe technische und formale Anforderungen, damit die Maßnahme wirklich zur Energieeinsparung beiträgt“, erklärt Dima Welz. „Deshalb ist eine umfassende Beratung besonders wichtig.“ Da die Fenstermodernisierung aber nicht nur energetische, sondern auch funktionale und ästhetische Aspekte hat, nimmt sich der Handwerker viel Zeit für die gemeinsame Planung. Er fährt zu seinen Kunden, um vor Ort alles genau zu besprechen. Für ausgefallene Wünsche findet er meist kreative Lösungen. Am Ende steht ein transparentes Angebot, das sowohl den Wünschen der Auftraggeber entspricht als auch die KfW-Vorgaben erfüllt.

Bei der Maximilian & Benedikt GmbH erhalten die Kunden leistungsstarke und langlebige Produkte von renommierten Herstellern wie Schüco und Kömmerling. Die modernen, qualitativ hochwertigen und nachhaltig produzierten Fenster helfen dabei, die Heizkosten zu senken. Sie bieten einen hervorragenden Wärmeschutz und sorgen zu jeder Jahreszeit für optimale Innenraumtemperaturen. Da Sicherheit immer wichtiger wird, verfügen die Fenster zudem über einen Einbruchsschutz, der auf serienmäßigen Sicherheitsschließzapfen und unterschiedlichen Widerstandsklassen beruht. Auch der Lärmschutz kommt nicht zu kurz, sodass der Rasenmäher des Nachbarn ganz einfach ausgeschlossen werden kann. Rahmen, Profile und Griffe bestehen aus robusten und langlebigen Materialien, die in vielen Designs und Farben erhältlich sind. So muss sich niemand zwischen Energieeffizienz und schöner Optik entscheiden.

Fachkompetenz und Service: Bei der Ausführung geht es der Maximilian & Benedikt GmbH um Perfektion

Die energetische Sanierung stellt nicht nur besondere Ansprüche an die Qualität der Fenster, sondern erfordert auch beim Einbau eine höhere Aufmerksamkeit. Es muss beispielsweise luftdichte und wärmebrückenfreie Anschlüsse ans Mauerwerk geben. Zudem müssen die Bauanschlussfugen wärmetechnisch und feuchteschutztechnisch richtig ausgeführt sein. Das Sanierungspaket umfasst ohnehin nicht nur den Austausch der Fenster. Sämtliche Verputz-, Maurer- und Malerarbeiten, die bei der Modernisierung anfallen, gehören automatisch dazu. Kunden der Maximilian & Benedikt GmbH müssen sich somit nicht selbst darum kümmern, dass offene Ritzen geschlossen oder Schönheitsreparaturen ausgeführt werden.

Bei der Maximilian & Benedikt GmbH geht es während der Montage zugleich um Sauberkeit und Schutz: Die Handwerker investieren eingangs mindestens eine Stunde, um die Böden und Möbel der Kunden sorgfältig abzudecken. Sie stellen zusätzlich Staubschutzwände auf. Ist die Montage abgeschlossen, werden die Fenster gründlich gereinigt. Die Übergabe findet erst statt, wenn Fenster und Umgebung in einem einwandfreien Zustand sind. Von der ersten Beratung bis zur Fertigstellung bekommen die Kunden der Maximilian & Benedikt GmbH alles aus einer Hand. Das spart ihnen Zeit und Nerven – zumal sie sich auf die fachliche Kompetenz der Handwerker verlassen können. Dima Welz möchte mit all dem neue Maßstäbe in seiner Branche setzen.

Quelle: Maximilian & Benedikt GmbH (ots)